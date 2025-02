Adiós dólar blue: esta es la nueva inversión que recomienda el Gurú del Blue con la divisa "planchada"

En el marco de un dólar estable durante el inicio del 2025, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el "Gurú del Blue", detalló cuál es la inversión que recomienda en este contexto.

El especialista argumentó que, mientras el Gobierno mantenga el superávit fiscal, el tipo de cambio no tendrá fuerte variaciones en el año. Sumado a un crawling peg al 1% mensual, recalcó que "no hay ninguna posibilidad que suba el dólar".

"En la Argentina, tengo superávit fiscal y me ingresa más de lo que gasto. ¿Qué te quiero decir con esto? Si en la economía tengo muchos pesos, el dólar sube. Si tengo pocos pesos, el dólar no tiene combustible para subir. Entonces, vamos a la época de Massa. ¿Massa emitía y el dólar subía? Sí. ¿Milei emite y el dólar sube? No", insistió.

En este contexto y con una tasa de devaluación en el 12% anual frente a una inflación a la baja, Di Stefano señaló una gran oportunidad de inversión para sacarle provecho a los pesos.

Salvador Di Stefano señaló que no es el momento para invertir en dólares.

Adiós dólar blue: esta es la nueva inversión que recomendó el Gurú del Blue para ganarle a la inflación

A pesar del último recorte en las tasas de interés, el experto mencionó en una entrevista por Radio El Observador a las inversiones denominadas en pesos como una buena alternativa para los ahorristas.

Teniendo en cuenta que el Banco Central redujo la tasa a 29% nominal anual, Di Stefano consideró que "es más conveniente" hacer un plazo fijo en este momento a tener dólares.

"No hay ninguna posibilidad que suba el dólar. Ahora, si vos no querés invertir en pesos, no pasa nada. Quedate comprando en dólares y hoy te compras un departamento de un dormitorio. Dentro de un año te vas a comprar un monoambiente", afirmó.

Respecto a que el actual valor del dólar afecta la competitividad de las empresas, Di Stefano dejó un mensaje contundente sobre el esfuerzo necesario para adaptarse a la nueva realidad económica.

"Hay que empezar a bajar los costos, que la vida se hizo de trabajo y sacrificio. Todos vamos a ganar un poquito menos", señaló y añadió: "La gente tiene que entender que los negocios tienen que ir a escala, y todos vamos a ganar un poquito menos".

"Ahora, va a haber estabilidad. Claro. ¿Y sabés quién se beneficia en la estabilidad? Los más pobres, no los más ricos", concluyó.