Uno de los economistas más escuchados advirtió a Milei por el dólar: "Se apresuraron en..."

Roberto Santangelo compartió su análisis sobre el rumbo económico del país y alertó sobre los riesgos que presenta el atraso cambiario. En ese sentido, consideró que el Gobierno se precipitó en recortar el crawling peg al 1% y dejó una tajante advertencia a futuro.

Respecto sobre el valor del dólar, el analista señaló en una entrevista por Net TV que no hay "una situación de grosero atraso cambiario" aunque si está "en el límite de lo tolerable".

"Creo que el tipo de cambio contra la inflación ha caído lo que siempre cae en los planes de estabilización. Había empezado con un colchón y perdió el colchón. Y al perder el colchón, requiere una urgencia que la tasa de devaluación converja a la tasa de inflación o, al revés, que la inflación converja con la devaluación", explicó.

Luego, apuntó contra la baja del crawling peg y consideró que el Gobierno "se apresuró" en disminuir la tasa de devaluación mensual. En ese sentido, opinó que hay "ansiedad" en la Casa Rosada para acelerar la baja de la inflación.

"Por lo tanto, puede haber todavía unos meses donde se siga deteriorando. No lo veo como una situación gravísima e irreversible, pero es un llamado de atención sin lugar a dudas", recalcó.

Rodolfo Santángelo apuntó contra el recorte del ritmo del crawling peg.

Cuál es el máximo desafío que debe enfrentar Milei, según Santangelo

Para el economista, es importante "que no se crucen umbrales irreversibles donde el atraso cambiario conduzca inexorablemente a una devaluación". Acto seguido, aclaró: "Creo que todavía no estamos en esa situación, pero yo diría que no es un tema para tomárselo a la ligera".

Puntualmente, Santangelo señaló que el principal problema a futuro para la Argentina es que algún día, va a necesitar "tener un tipo de cambio que lo determine el mercado" y explicó los motivos.

"Probablemente, tenga que ser algo superior al de hoy. Y la experiencia nos dice que es muy difícil enfrentar esas situaciones sin que en el medio pase una turbulencia ", afirmó.

En ese escenario, reveló que el desafío principal para el Gobierno es "poder parecernos a Brasil, a Chile, a Colombia, donde el tipo de cambio lo determina el mercado, que sea más alto que hoy y que pase desapercibido".