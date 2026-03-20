El ratio de irregularidad del crédito de los bancos al sector privado en su conjunto se ubicó en 6,4% en enero, 0,8 punto por encima del mes anterior. Se trata de una cifra global que computa el comportamiento de las familias y las empresas. Sin embargo, el Informe sobre Bancos del Banco Central reveló que la morosidad de las financiaciones a las familias alcanzó 10,6% en el mes, 1,3 punto más que en diciembre. Por su parte, el ratio de morosidad del crédito a las empresas totalizó 2,8%, lo que representa 0,3 punto más que en el mes anterior. El saldo real de crédito al sector privado en pesos disminuyó 1,9% en enero, principalmente por el desempeño de las líneas comerciales y de consumo. El saldo real de depósitos en pesos del sector privado se redujo 4,5% en enero, variación asociada en parte a factores estacionales, según el BCRA. “Referentes de distintas entidades bancarias comentan que les está intranquilizando mucho los problemas de repago de las empresas, fundamentalmente en febrero y marzo”, revelan desde LCG. Dan dos opciones para explicar esta discordancia. La primera es que las dificultades de repago corporativo aparecieran abruptamente durante 2026, y todavía no se ven en los datos. La segunda es que el ratio de informalidad no esté reflejando cabalmente las dificultades. Enumeran, a su vez, dos cuestiones que suelen disimular las dificultades de repago en los cocientes de irregularidad. El ritmo de los nuevos préstamos, que se registran inmediatamente en situación normal; y la presencia de empresas grandes con gran participación en el total de préstamos comerciales, asumiendo que tienen menos dificultades de repago que las chicas. Casi un 15% de las asistencias de la cartera comercial que ya existían un año atrás empeoraron de situación, y menos de 1% mejoró. Es un número sustancialmente más alto que otros episodios de alta morosidad corporativa, como fueron los diciembres de 2018 y 2019, que mostraron incluso ratios de informalidad más altos en empresas, o mayo de 2009, con irregularidad cercana a 5%. En la cartera de consumo se ve un deterioro mayor, pero eso en parte ya estaba registrado en los ratios de irregularidad clásicos. Un 17% de los deudores desmejoraron de situación, y del universo de deudores que se mantuvo desde diciembre de 2024 (dejando de lado los nuevos tomadores), un 30% está en situación irregular. Hoy la política monetaria no es particularmente contractiva, con tasas de corto en 2,4% e inflación en 2,9%, y la no existencia de una tasa de política monetaria desde el fin de las Lefi, con impacto en la volatilidad de tasas de cauciones y pases, tampoco repercute mucho en la definición de tasas de los bancos y en la mora. Las entidades no son tan “marginalistas” como se supone, y miran más de reojo captaciones promedio o al menos las tasas del fondeo más habitual. “La realidad es más primaria: la misma recesión, en conjunto con cierto deterioro del poder adquisitivo y las dificultades crecientes en varios sectores productivos, está generando problemas de repago de préstamos, luego de un aumento fuerte en los montos otorgados varios meses atrás”, concluyen los analistas de LCG.