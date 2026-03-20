El stock de préstamos en tarjetas al sector privado cayó de $ 22,2 billones en enero a $ 21,9 billones en febrero, según el Banco Central, cuando deberían haber crecido al menos el 2,9% de inflación para haberse mantenido igual en términos reales. “Bajamos todos los límites y para los clientes más riesgosos no hay límite directamente, cortamos el grifo. Quedó la clase media acomodada con límite y también clientes de clase alta”, precisa un banquero, sobre este nuevo escenario que están haciendo la mayoría de las entidades. Pablo Curat, ex director del Banco Central, habla de un doble efecto: “Por la mayor mora y su impacto directo en las pérdidas por previsiones, los bancos endurecen los criterios para los nuevos créditos. Por el otro, los clientes que pueden cancelan parcial o totalmente sus deudas”. Guillermo Barbero, socio de First, agrega el dato de que febrero fue un mes de pocas promociones y menos días hábiles, lo cual puede influir en los cortes de cartera de un instrumento que se usa habitualmente. “Además, los bancos mantienen tasas relativamente altas y no hay nuevos límites de crédito para aquellos clientes que ya lo han utilizado. No hay límites nuevos para clientes endeudados, no hay aumentos de sueldo que justifiquen actualizar los límites”, detalla. Cuenta que le aumentan el límite a los que no usan el crédito. El cliente de segmentos altos que recibe estos aumentos, no está usando las cuotas o el crédito porque son con interés y la tasa sigue alta en relación a la variación de precios esperada. Algunos precios se espera que bajen a pesar de la inflación que está concentrada en impuestos, tasas, combustibles, servicios y alimentos. “Entonces ese cliente no compra en cuotas con interés”, advierte. Desde el segundo semestre del año pasado las entidades empezaron con esta política más restrictiva. El que viene financiando el resumen, o sea pagando el mínimo, no recibe incrementos de límite, por eso también se dispara la mora, pues el cliente no tiene por dónde seguir financiando.