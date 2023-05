Mientras se espera el dato de inflación, caen los bonos por menores liquidaciones del agro

Los principales índices accionarios de Estados Unidos operan con leves subas sobre el cierre de semana.

En cambio, la deuda argentina retrocede el viernes en medio de menores perspectivas para la liquidación del agro este año y que podría complicar aún más el ingreso de divisas.

A su vez, el mercado espera el dato de inflación de argentina que será publicado hoy a las 16 horas.

Dólar futuro: cuáles son los dos meses con más chances de ver un salto en el tipo de cambio



Cuáles son las mejores inversiones para proteger los pesos y cubrirse de la inflación



Bonos operan en rojo

Todos los tramos de la curva argentina operan en rojo. En el tramo corto, el Global 2029 baja 0,74%, mientras que el Global 2030 pierde 0,37%.

En el tramo medio también se ven debilidades, con una caída de 0,56% en el Global 2035 y de 0,35% en el Global 2038.

Finalmente, los bonos más largos también retroceden, cayendo 0,37% en el Global 2041 y 0,48% en el Global 2046.

Una de las variables que complica la dinámica de los bonos argentinos es la falta de ingresos de dólares que se hará notar este año a causa de la sequía.

Esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a ajustar a la baja su estimación de producción de soja para la campaña 2022y 2023, al pasar de 23 millones de toneladas en abril a 21,5 millones de toneladas en mayo.

Según los analistas de PPI, se proyecta un desplome de -50,3% anual desde las 43,3 millones de toneladas de la campaña anterior.

"Se perfila a ser la menor producción de soja en 23 años, incluso ubicándose 10,4 millones de toneladas por debajo de la fatídica campaña 2008 y 2009 (-30,6%). En otras palabras, es la peor campaña desde la de 1999 y 2000, cuando se habían cosechado 20,1 millones de toneladas de la oleaginosa", comentaron desde PPI.

En esa misma línea y tomando precios CBOT, los analistas de Facimex Valores estiman que la cosecha valorizada de los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo) caería u$s 24.700 millones según las proyecciones de la BCBA y u$s 25.600 millones al considerar las estimaciones de la BCR.

Esperando el dato inflacionario

Además, en el ámbito local el mercado se encuentra expectante sobre el dato de inflación que se espera conocer en el día de hoy por parte del Indec.

Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, los consultores dentro del relevamiento de expectativas monetarias del BCRA (REM) esperan un aumento del 7,5% para abril, 7,4% para mayo y 7% para junio.

La curva de tasas de las letras que ajustan por CER muestran que el mercado el mercado espera un registro levemente mejor que el REM.

Según los cálculos de Juan Manuel Anciaume, Director de Sales & Trading de Criteria, la inflación implícita entre Ledes y Lecer, muestra una expectativa de 7,4% para abril, 6,3% mayo y 6,7% junio.

Más allá de la expectativa sobre el dato de inflación de hoy, los inversores se mantienen pesimistas sobre la dinámica inflacionaria en el mediano plazo.

Alejo Rivas, analista de Research Balanz, señaló que los riesgos de una inflación al alza se mantienen en niveles elevados.

"La curva en parte refleja que se están incorporando expectativas de una inflación que se mantendría en estos niveles e incluso con riesgo al alza, para los próximos meses, en un contexto en que la inflación también viene mostrando mucha volatilidad", dijo el especialista de Balanz.

Finalmente, desde Mariva Asset Management señalaron que mientras no se realicen cambios estructurales a nivel macroeconómico y se siga teniendo grandes distorsiones en los precios relativos de la economía, la inflación pareciera ser la variable de ajuste de la economía, y por ende, la más difícil de controlar por parte del gobierno.

"La inercia inflacionaria parece ponerle un piso cada vez más alto a la inflación futura. En este contexto, el inversor suele volcar su mirada a la curva CER buscando cobertura sobre un dato elevado, algo que se ha visto reflejado en la compresión de la parte corta de la curva", comentaron desde Mariva Asset Management.

Wall Street en verde

El Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq registran leves subas sobre el cierre de semana.

El Dow Jones sube 0,26%, seguido por el S&P500 que avanza 0,33%, mientras que el Nasdaq registra una ganancia de 0,21%.

En la semana el Nasdaq sube 1%, el S&P500 opera sin cambios mientras que el Dow Jones retrocede 0,9%.

En Europa, las acciones también registran ganancias, con rebotes de 0,32% en el Stoxx50. La bolsa de Italia y España son las que más suben, registrando avances de 0,89% y 0,6% respectivamente.

En Wall Street la atención sigue estando centrada en la resolución sobre el tema de la deuda un eventual default.

La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que el Gobierno Federal tendrá que incumplir algunos pagos si el Congreso no aumenta el límite de deuda, aunque aún no se ha presentado ningún plan sobre cómo procedería el departamento al presidente Joe Biden.

"Si el Congreso no hace eso, realmente perjudica nuestra calificación crediticia. Tenemos que incumplir alguna obligación, ya sean bonos del Tesoro o pagos a los beneficiarios del Seguro Social", dijo Yellen el viernes en una entrevista con Bloomberg Television.

"Eso es algo que Estados Unidos no ha hecho desde 1789. Y no deberíamos empezar ahora. Así que no hemos discutido qué hacer".

Biden y los republicanos del Congreso han estado en desacuerdo durante semanas sobre el aumento del límite de endeudamiento de $ 31,4 billones del gobierno federal de EE.UU.

Los líderes republicanos han exigido promesas de futuros recortes de gastos antes de aprobar un techo más alto. En cambio, Biden ha insistido en un aumento "limpio", con conversaciones presupuestarias separadas.