El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a escribir una página histórica para el deporte mundial al convertirse este sábado en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez, con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, tras su destacada actuación en el Festival de Cerdeña (Italia). Si bien la última jornada del certamen se disputará este domingo, el joven ajedrecista argentino alcanzó la norma definitiva después de derrotar al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y mantenerse en una situación muy favorable con seis puntos en ocho rondas disputadas. De esta manera, su rendimiento le garantiza matemáticamente el título, por lo que ni siquiera el resultado de la última partida alterará el logro histórico que está a punto de certificar oficialmente la FIDE. Tras unas tablas en la jornada previa ante el indio Leon Mendonca, Oro necesitaba una victoria para encarrilar la norma final. Respondió con solvencia al imponerse a Niedbala y quedó muy cerca de cerrar el objetivo por méritos propios, completando una actuación sólida y regular frente a rivales de alto nivel internacional. El emparejamiento de la última ronda será ante el ruso Ian Nepomniachtchi, exaspirante al título mundial y uno de los jugadores más fuertes del circuito, lo que añade aún más valor a su desempeño en el torneo italiano. Sin embargo, el sistema de puntuación y la fuerza de sus rivales ya permiten al argentino asegurar la norma de gran maestro antes de la conclusión del evento. Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, el prodigio del ajedrez argentino ya había hecho historia en junio de 2024 al convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos, con 10 años, 8 meses y 16 días. Antes incluso, en 2023, fue el primer jugador de su edad en superar los 2.300 puntos de Elo FIDE y en 2025 alcanzó la barrera de los 2.500, uno de los requisitos clave para el título de gran maestro. Además, esta consagración representa un hecho sin precedentes para el ajedrez argentino y lo posiciona como una de las grandes apariciones deportivas del país en los últimos años.