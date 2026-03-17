El calendario juega a favor de las arcas del Banco Central. La entidad conducida por Santiago Bausili continúa comprando dólares en el mercado de cambios. Ayer se alzó con u$s 50 millones y en lo que va del año ya suma compras por u$s 3348 millones. El mercado espera que esa cifra aumente aún más a partir de abril, cuando ingresen los dólares del agro, que se sumarán a las divisas que aportan las exportaciones de petróleo, cuyo barril roza los u$s 100 por la guerra en Irán. Si bien las reservas brutas cayeron ayer u$s 871 millones por el pago de vencimientos de deuda al BID y al BIRF, la tendencia es alcista: en lo que va del año las tenencias del BCRA subieron u$s 3623 millones. Esa cifra crecería a partir de abril, cuando por factores estacionales la oferta de dólares aumenta por la cosecha gruesa. En lo que va de marzo, el BCRA suma u$s 636 millones y acumula un promedio diario de compras de u$s 59 millones. Si mantiene ese ritmo, se alzaría en el mes con más de u$s 1200 millones. Sería una cifra menor que la registrada en febrero, cuando adquirió u$s 1554 millones, pero más que en enero, cuando compró u$s 1158 millones. “En las últimas semanas, el Central fue capaz de mantener el ritmo de compras de reservas al tiempo que la demanda de importaciones de bienes y servicios se mantiene contenida, y la oferta se incrementa de la mano de la mejora de los términos de intercambio”, explicó Federico Fillipini, head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero. “Resulta notable que, aun bajo un clima externo adverso que, a priori, implica presión alcista en el tipo de cambio bilateral, el Banco Central no ha interrumpido la compra de reservas en el MLC”, resaltó, por su parte, Portfolio Personal Inversiones. A la espera de los dólares del campo, el Central aprovecha una baja demanda cambiaria, por importaciones planchadas y por una menor dolarización de carteras. A diferencia de otras monedas emergentes, el peso se fortalece. El dólar volvió ayer a retroceder: el mayorista cerró en $ 1398 para la venta, mientras que el oficial se negoció a $ 1415, lo que da más espacio para acelerar el ritmo de compras de divisas. En ese contexto, el mercado afina el lápiz y ya hace cuentas. Según Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, en abril el Central acelerará el ritmo de compras: “Con la llegada de la cosecha gruesa, tendría un piso de compras de u$s 2000 millones mensuales”. Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, estima que el próximo mes las reservas brutas treparían u$s 600 millones por la liquidación de los dólares de la soja y el aumento del precio del petróleo. “En los próximos meses, el factor que más va a pesar, sin lugar a duda, es la cosecha gruesa. En abril, las reservas brutas pueden subir algo más de u$s 600 millones y las netas propias del BCRA deberían aumentar unos u$s 500 millones”, confía. A este ritmo, el BCRA cumpliría con su objetivo de comprar u$s 10.000 millones a mitad de año. “De la mano de la mayor estacionalidad de oferta de dólares del sector agro, esperamos que el Central tenga un importante rol en el mercado de cambios, acelerando de forma sensible el ritmo de compras - posiblemente alcanzando los u$s 10.000 millones hacia mediados de año”, agrega Fillipini. Pero el mercado alerta que para que las reservas crezcan, es crucial que los dólares no ingresen por una puerta y salgan por la otra por los vencimientos de deuda con organismos internacionales y con bonistas en julio. “La clave es el acceso al mercado para que el Tesoro no tenga que comprar los dólares al Banco Central. Tiene que aparecer una fuente de financiamiento para que la compra se transforme en acumulación de reservas”, asevera Anselmi.