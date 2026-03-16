El 23 de marzo se aplicará un nuevo rebalanceo anual del S&P Merval y ese día una nueva acción se incorporará al principal índice accionario de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) en reemplazo de otra que saldrá del listado de papeles que lo conforman. Así, Telecom Argentina dejará de formar parte de la cartera del ponderado porteño y se sumará en su reemplazo Ecogas. Eso implica un fuerte impulso en el precio de la acción que entra al índice. Cabe mencionar que el rebalanceo del S&P Merval que se realiza dos veces al año con el objetivo de reflejar la evolución real del mercado local. La revisión se realiza en función de criterios de liquidez y volumen operado, lo que determina qué compañías ingresan o salen del Panel Líder para que el indicador represente a las acciones más negociadas y relevantes de la plaza local. En diálogo con El Cronista, el asesor de inversiones Pablo das Neves señaló que el cambio en el índice también refleja cómo evoluciona la economía local. Según explicó, la incorporación de Ecogas —el holding que controla las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana— pone de manifiesto la creciente centralidad de la industria de oil & gas dentro de la economía argentina. “El sector comienza a ganar mayor visibilidad en el mercado justo en un momento en el que las utilities vuelven a resultar atractivas para los inversores, en un contexto marcado por la normalización tarifaria y la expansión del sistema gasífero vinculada al desarrollo de Vaca Muerta”, anticipó el experto. Además, el ingreso al índice abre una oportunidad de inversión adicional. Das Neves remarcó que muchos fondos replican o toman como referencia la composición del S&P Merval, por lo que suelen canalizar inversiones hacia las compañías que lo integran. Este efecto podría traducirse en mayores flujos hacia Ecogas, lo que tendería a incrementar la liquidez del papel y podría influir positivamente en su precio en el mercado. Gastón Lentini, asesor de inversiones, sostiene en diálogo con este medio que Ecogas es una empresa de distribución de gas con fuerte presencia en la región de Cuyo, que controla Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, además de otras compañías que no cotizan en bolsa. Según explicó, el management viene logrando mejoras operativas tras una serie de compras y fusiones realizadas durante 2025, “lo que permitió generar sinergias y optimizar la estructura de costos”. El analista también destacó que la compañía mantiene una posición prácticamente sin deuda, un factor que refuerza su perfil financiero. En ese contexto, consideró que tanto su presencia dentro del índice líder como el proceso de desregulación del sector energético “podrían actuar como catalizadores para el precio de la acción”. Bajo ese escenario, Lentini estimó que el papel podría ofrecer un potencial superior al 50% en dólares hacia fin de año, impulsado principalmente por la apreciación del precio de la acción. Por su parte, la sociedad de bolsa Allaria renovó su mirada positiva sobre Ecogas Inversiones (ECOG) y recomendó “comprar” el papel, al estimar un precio objetivo de $ 6400 para 2026, más del doble del valor actual cercano a $ 3150. De concretarse ese escenario, el potencial de suba rondaría el 113%, al que se suma un rendimiento por dividendos estimado de 6,8%, lo que posiciona a la compañía entre las utilities locales con mayor atractivo relativo dentro del mercado accionario argentino. La compañía controla el 93% de Distribuidora de Gas Cuyana (DGC) y el 99% de Distribuidora de Gas del Centro (DGCE), además de participaciones en ENSUD (99,5%) y Gasdifer (70%), lo que le otorga una presencia relevante en el sistema de distribución del interior del país. Según el informe de Allaria, esta estructura le permite capturar la mejora gradual del marco tarifario y la normalización del sector energético. En términos operativos, la empresa registró en el cuarto trimestre de 2025 una ganancia de $ 12.300 millones, por encima de los $ 8400 millones obtenidos en igual período del año anterior. La mejora estuvo explicada principalmente por menores pérdidas financieras y un menor impacto de los resultados atribuibles a accionistas minoritarios, factores que compensaron la caída del resultado operativo. Los ingresos crecieron 9% interanual hasta $ 149.800 millones, impulsados por un mayor precio promedio de venta. Sin embargo, el informe señala que el volumen de gas distribuido cayó 16% en comparación con el año anterior, con una baja del 27% en Gas Cuyana y estabilidad en Gas del Centro, lo que refleja que el crecimiento de los ingresos estuvo más vinculado a la evolución tarifaria que a la demanda. Desde el punto de vista financiero, Allaria destaca además que Ecogas mantiene una estructura de capital prácticamente sin deuda, con un ratio deuda/capital cercano a cero, un factor que refuerza su perfil defensivo dentro del sector utilities y que, combinado con su política de dividendos, podría sostener el atractivo del papel en un escenario de normalización regulatoria del mercado energético argentino.