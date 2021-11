Los únicos tres activos que recomienda comprar este gurú de las finanzas para escapar a cualquier crisis

Robert Kiyosaki, autor del best seller sobre finanzas "Padre Rico, Padre Pobre", volvió a insistir que una crisis financiera es inminente en los Estados Unidos, y culpó tanto a la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) como al gobierno de Joe Biden por la situación que se está viviendo ese país.

"La inflación está destrozando a los pobres", aseguró el autor que cree que la misma sirve para evitar una depresión en el mercado financiero. Sobre esto también explicó: " La inflación hace a los ricos, más ricos. Prepárate, se viene un choque gigante y luego una nueva depresión. Sea inteligente: compre oro, plata, bitcoins ".

No es la primera vez que el escritor alerta a sus seguidores sobre una inminente crisis en EE.UU, ya lo había hecho en septiembre pasado, asegurando que en octubre se vería una caída del mercado financiero como "nunca en la historia moderna".

Robert Kiyosaki, autor de "Padre Rico, Padre Pobre", realizó una preocupante premonición.

"El Tesoro y la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) se están quedando sin dinero", alertó en ese entonces desde su cuenta de Twitter, donde luego agregó que un indicador de la inminente crisis es el hecho de que varios agentes de la FED hayan sido atrapados mientras realizaban inversiones con información privilegiada".

"Vos y yo estaríamos presos por hacer algo así", sentenció Kiyosaki.

LA INVERSIÓN PREDILECTA DE KIYOSAKI

Mientras que en sus publicaciones más recientes se ve como el autor tiene una especial preferencia por la inversión en oro y plata, su activo favorito actualmente parece ser el Bitcoin y las diferentes criptomonedas que existen actualmente en el mercado. "Un futuro muy brillante", celebró cuando esta criptomoneda llegó a u$s 60.0000, mientras que agregó: " Celebre, pero tenga cuidado. Estoy esperando una caída antes de invertir más ".

En esta misma línea, el especialista en finanzas parece haber dejado parcialmente de lado su amor por las inversiones inmobiliarias, explicando que por el momento solo recomienda realizar aquellas que otorguen ingresos estables y no las que requieren de remodelaciones. "Yo compro casas para no tener que pagar impuestos", escribió y sentenció: " No para remodelarlas y ganar dinero extra que luego será gravado ".