Este gurú financiero mundial pronostica un "gran colapso" de los mercados: qué activo aconseja adquirir

El escritor Robert Kiyosaki, autor del best seller "Padre Rico, Padre Pobre", recomendó hace ya algunas semanas que todas las inversiones se centren en el oro, la plata y las criptomonedas de alta cotización (como lo son Bitcoin o Etherium) alertando sobre una crisis inminente en el sistema financiero estadounidense. Y ahora redobló la apuesta, explicando que la misma será de las peores en la historia.

" El Tesoro y la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) se están quedando sin dinero ", alertó el empresario en su cuenta de Twitter, donde también explicó que esto producirá una de las crisis financieras más grandes de la historia y alentó a sus seguidores a aprovecharla mediante la compra de activos como las criptomonedas, el oro y la plata mientras todavía están baratas .

Dólar hoy: renuevan el cupo y suman habilitaciones, ¿qué es la certificación negativa y cómo sacarla para comprar el solidario?



En esta misma línea, aseguró que otro indicador de la inminente crisis es el hecho de que varios agentes de la FED hayan sido atrapados mientras realizaban inversiones con información privilegiada ", agregó Kiyosaki. "Vos y yo estaríamos presos por hacer algo así", agregó Kiyosaki.

Kiyosaki recomienda comprar Bitcoin, Etherium, oro y plata.

LA MAYOR CAÍDA DE LA HISTORIA

La explicación de Kiyosaki sobre una posible crisis financiera sin precedentes se centra en tres factores: la falta de capital por parte del gobierno (con la FED y el Tesoro utilizando la emisión de títulos de renta fija y a corto plazo), la situación del gigante chino Evergrande (que se encuentra al borde de la quiebra) y el miedo a una nueva pandemia tras la crisis del coronavirus .

"El gobierno no tiene dinero", tuiteó el escritor y luego agregó: "Los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo en quién tiene la culpa. Evergrande también está al borde de la quiebra. ¿Captan el mensaje? Hay que comprar Bitcoin, Etherium, oro y plata antes de la mayor crisis en la historia. Tengan cuidado ".

La fintech argentina que busca 22 empleados con sueldos altísimos: $ 350.000 al mes



Pero a pesar de recomendar la compra de estos activos, el especialista en finanzas también explicó que se debe contar con dólares cash en caso de que se produzca una crisis aún más profunda de lo esperado. " Estos activos pueden caer si llega a haber una crisis, lo mejor es tener dinero en efectivo para poder reinvertir una vez que suceda ", alertó.