Los mercados y el dólar nunca cantaron Cristina presidente

El tweet de Cristina Kirchner llegó después del cierre de la rueda, que a despecho de la baterías de anuncios del domingo corridos por la inflación, siguió con mercados preocupados por dolarizar sus carteras. Reflejo de ello fue la nueva suba del dólar blue, 1% hasta 488 pesos.

La suba de la tasa de interés hasta 97% dispuesta por el Banco Central no parece suficiente como para seducir a los ahorristas de derivar los pesos al sistema.

Los bonos de deuda, sometidos a la presión de la intervención oficial para mantener a raya los dólares financieros, casi no se movieron.

Sólo el rescate de títulos del Tesoro y el Central para contener al MEP logró mejorar la paridad de un par de ellos por sobre el 40%. El resto sigue pagando como mucho el 28% de paridad. En Nueva York, los papeles de bancos cayeron más de 6 por ciento. El piso no se mueve demasiado.



"El mercado ya entendió que si Cristina no se presenta es porque no tiene chances, y si se presenta el razonamiento sería similar: no le asigna posibilidades de triunfo"

¿Puede un renunciamiento político como el de Cristina interponerse a la dinámica de volatilidad desatada en julio del año pasado tras la salida de Martín Guzmán y profundizada con los estragos de la sequía en el abastecimiento de dólares para las reservas?

¿Qué pesará más para los mercados? ¿La decisión de CFK de apartarse de la carrera electoral o la evolución de un acuerdo con el FMI que habilite el repago de los vencimientos de este año por más de u$s 10.000 millones?

"El mercado ya entendió que si Cristina no se presenta es porque no tiene chances, y si se presenta el razonamiento sería similar: no le asigna posibilidades de triunfo", indicó un renombrado analista de la City que maneja carteras de inversión de residentes y extranjeros.

"Capaz que puede fortalecer las posibilidades en la provincia, pero a nivel nacional no", agregó.

"No creo que haya pesado en las dinámicas recientes la posibilidad que ella fuera candidata y, en todo caso, su renunciamiento no podría convertirse en un punto de inflexión de esas dinámicas".

En esa línea, el economista Luis Secco coincidió con el diagnóstico. "No creo que haya pesado en las dinámicas recientes la posibilidad que ella fuera candidata y, en todo caso, su renunciamiento no podría convertirse en un punto de inflexión de esas dinámicas", comentó.

Sin embargo, también detuvo el análisis en la provincia de Buenos Aires. "Que ella se baje de una candidatura no significa que su legado y sus discípulos puedan ser borrados de un día para otro del mapa de poder de la Argentina: mantiene cruciales votos en la provincia de Buenos Aires y las chances de que la siga gobernando son elevadas", agregó.

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

La mirada hacia el proyecto electoral del Frente de Todos surge para el análisis. "(Sergio) Massa habló de candidatura unificada, pero no sé si habrá suficiente consenso interno en el FdeT para avalarlo sin internas", dijo otro referente económico al frente de uno de los principales Think Tank económicos.

"El 3 % de meta de inflación de abril "nunca fue un mensaje a los mercados, que siempre fueron escépticos al respecto, sino una forma de mantener calmada a la interna".

Recordó que el 3 % de meta de inflación de abril "nunca fue un mensaje a los mercados, que siempre fueron escépticos al respecto, sino una forma de mantener calmada a la interna, y lograr que le firmaran algún cheque en blanco" al empoderado Ministro de Economía. Nostálgico, recordó que hasta hace poco, en el oficialismo habían muchos convencidos de que con Massa llegarían con la economía tranquila a las PASO.

En este contexto, volviendo a Cristina, Secco supone que su autoapartamieno no tendrá relevancia significativa para los inversores. "Alberto no pudo (o no quiso o no supo) volverla irrelevante, un eventual gobierno peronista tampoco creo que pueda hacerlo. Así que si los mercados se mueven es porque debería caer la probabilidad de que pueda ganar el peronismo sin ella de candidato", sostuvo.

"Si la probabilidad de que el peronismo pueda ganar es independiente de ella candidata o no, las perspectivas económicas no deberían cambiar", arriesgó.

Como una cuestión de fe, tal vez pueda servir para los exégetas de la ex presidenta su pronóstico vertido en la carta de ayer, tras reseñar la deriva de todos los acuerdos con el Fondo. "La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país", dijo, y puntualizó:

"Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina", subrayó.

"En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país que, ante la escases de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación", describió.

"A la luz de la historia de nuestro país y salvo períodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol", recordó. Todo un pronóstico.