La agencia calificadora Moody’s mejoró la perspectiva crediticia de Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, luego de alcanzar un acuerdo con el fisco mexicano para el pago de sus impuestos. En un comunicado, la calificadora afirmó la nota “A+” y revisó la perspectiva de negativa a estable, tras el convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho acuerdo contempla el pago de 24,959 millones de pesos, más intereses, mediante un esquema que incluye un desembolso inicial de 6,476 millones —realizado en enero de 2026— y 18 parcialidades a partir de febrero. La agencia reconoció que el monto podría presionar la liquidez de la compañía; sin embargo, estimó que Elektra cuenta con la capacidad para cumplir con el calendario de pagos, respaldada por sus niveles de caja e inversiones al cierre de 2025, que ascendieron a 27,784 millones de pesos, así como por un flujo operativo (EBITDA) de 13,345 millones. “Además, la compañía obtendrá dividendos de sus entidades financieras y recurrirá a la monetización de activos no estratégicos”, explicó la calificadora. Moody’s destacó que la nota “A” refleja una calidad crediticia por encima del promedio en comparación con otras entidades y emisiones locales. Asimismo, subrayó la sólida posición competitiva de Elektra, apoyada en un modelo de negocio con altas barreras de entrada, crecimiento sostenido de ingresos y una amplia infraestructura operativa. Gracias a su diversificación de productos y servicios, la agencia prevé que la empresa mantendrá un desempeño operativo consistente y podrá gestionar el pago de sus créditos fiscales sin comprometer su posición de liquidez. No obstante, advirtió que la calificación podría ajustarse al alza o a la baja, dependiendo del cumplimiento del esquema de pagos fiscales. Elektra se suma así al grupo de compañías con perspectivas favorables para Moody’s, entre ellas Totalplay. En diciembre pasado, la agencia ratificó la nota “A-1” de la firma de telecomunicaciones, al considerar su solidez financiera y ventajas competitivas. “La calificación también considera su extensa red integrada exclusivamente por fibra óptica, la cual le proporciona una ventaja frente a otros participantes del mercado, reflejada en menores tasas de desconexión y un mayor ingreso promedio por usuario (ARPU)”, dijo Moody’s.