Los Grobo deben más de u$s 200 millones y un cuarto vence en el primer trimestre

La crisis de liquidez que llevó a varias compañías del agro al default amenaza con agravarse en los próximos meses. Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, dos de las empresas que registraron deuda impaga en diciembre y lo que va de enero, tienen una deuda consolidada de u$s 207 millones de dólares. El corto plazo es acuciante: un cuarto de ese monto vence en el primer semestre de 2025.

El dato, que corresponde a noviembre de 2024, fue revelado por la calificadora FIX, afiliada a Fitch Rating, que bajó la calificación de ambas a la Categoría C (arg), cuando previamente estaban en la Categoría BBB (arg). Incluso, las mantienen en Rating Watch Negativo.

"La calificación incorpora el anuncio de que la compañía no cumplirá con sus compromisos financieros. Una declaración efectiva de incumplimiento implicará una baja de calificación a categoría D(arg)", advierte FIX en un informe del 30 de diciembre.

Ese escenario parece estar dibujándose en el horizonte. El viernes pasado, 10 de enero, Los Grobo Agropecuaria informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que en diciembre no pagaron valores negociables por $ 1506 millones, mientras que en los primeros días de enero hicieron lo mismo con vencimientos de pagarés bursátiles y descuentos de valores por $ 1940 millones. Pero la deuda en circulación en el primer trimestre es mayor: en enero vencen instrumentos por $ 2740 millones, en febrero por $ 5770 millones y en marzo por $ 2250 millones.

La situación es parecida en Agrofina, que depende del grupo fundado en 1984 por los Grobocopatel y que ahora controla y gestiona el fondo Victoria Capital. El viernes también envió una nota a la CNV, donde admite que no pagó en diciembre vencimientos por $ 5670 millones, entre ellos Obligaciones Negociables, pagarés bursátiles y descuento de valores. En lo que va de enero tampoco abonó $ 3466 millones. Aquí la deuda en circulación también es abultada. En enero vencen $ 9450 millones, en febrero $ 4876 millones y en marzo $ 9572 millones.

En una misiva firmada por Julieta Gioia, Responsable de Relaciones con el Mercado, las sociedades comunican que están "en un proceso de análisis y valoración del impacto del endeudamiento respecto de su Activo y Patrimonio Neto a fin de determinar las alternativas a seguir frente a los compromisos financieros y económicos asumidos".

La crisis financiera, que las compañías adjudican a una falta de liquidez, llevó a FIX a degradar su calificación y a subrayar cuánto debían a noviembre de 2024. "Según información de la compañía, la deuda total de Agrofina y LGA en forma consolidada ascendía a u$s 207 millones (incluye capital e intereses devengados), siendo de vencimiento en los próximos tres meses de u$s 52 millones entre ON, pagarés bursátiles y descuento de valores. El saldo de caja e inversiones corrientes consolidado era de u$s 15 millones sumado a los inventarios de rápida realización por u$s 65 millones", advirtió la calificadora.

Según expresaron voceros de Los Grobo a este diario, están enfrentado "una situación de iliquidez transitoria que impacta en el pago de los pagares bursátiles emitidos para las empresas que componen el grupo". "Se están analizando todas las alternativas que permitan hacer frente a las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes. Nuestro negocio está sano desde el punto de vista operacional", agregaron.

Pero la crisis también se extiende a otras compañías. Surcos, proveedora de insumos agroquímicos, informó que le trabaron un embargo por $ 21,6 millones, ordenado en un juicio ejecutivo iniciado por Finlatina S.A por $ 50 millones.