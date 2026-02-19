El gigante global de medios de pago Visa compró las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay, que eran propiedad del fondo Advent International, líder en el procesamiento de transacciones en la Argentina. Mientras Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago, Newpay, un spin off de la compañía, provee infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. Al cierre de la operación, “las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global de Visa y sus servicios de valor agregado, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial”, dijo Visa en un comunicado. No formó parte de la transacción Payway que seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios. “Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, dijo Ryan McInerney, CEO of Visa. “Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios” destacó McInerney. “Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país”, afirmó Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur. “Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”, resaltó Renaudo. La transacción está sujeta a condiciones de cierre y esperamos que se complete en el segundo trimestre fiscal de Visa de 2026 (primer trimestre calendario de 2026).