Impuestos y bonos: la oportunidad que recomienda el mercado

Esta semana el Banco Central llevará adelante la cuarta licitación de la serie 3 del Bopreal, un papel que está siendo determinante en la estrategia oficial contra la inflación, retirando pesos de circulación.

Será entre mañana y el jueves en un contexto en el que los bonos argentinos se mantienen firmes pese a que la tasa a 10 años en Estados Unidos superó el 4,30% anual.

De todas maneras, esta tercera serie del Bopreal no está despertando interés y la semana pasada el BCRA pudo adjudicar apenas u$s 100 millones. ¿Qué pasa? Esta variante no sirve para el pago de impuestos y es la que posee mayor plazo de pago.

Distinto es el caso de las series previas. "Vemos muy interesante para quienes piensan el Bopreal como vehículo de inversión, dejando de lado a los importadores, el arbitraje desde el BPJ25 al BPOA7.

Significa arbitrar desde el BOPREAL 2025 hacia el Bopreal 2027 Serie 1 A por el diferencial de rendimiento" destacó Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores. "Esto lo hacemos pensando en el uso del Bopreal 2027 Serie 1 A para cancelar impuestos a partir de abril de 2025 al mayor valor entre el dólar oficial y el dólar MEP", agregó Repetto.

El Bono central

La breve historia de los Bopreal y sus tres series es bien distinta.

La Serie 1 ya fue separada en 4 partes, 1A, 1B, 1C, 1D), con los tres primeros que se pueden utilizar para el pago de impuestos aunque con diferentes fechas (abril 2025, 2026 y 2027 respectivamente).

La Serie 2 tuvo como atractivo la baja duración.

Una medida que tomó el BCRA para hacer más atractiva esta tercer serie es que para participar de las subasta no es más necesario haber tenido deudas registradas en el padrón oficial, pero que no tuvo repercusión en los resultados hasta ahora.

"Nuevamente no nos casamos con los buenos datos fiscales de enero y febrero porque parte de esto es postergación de pagos y la parte de la licuadora se tiene que ir achicando por pura matemática: si la inflación es más baja la oportunidad de licuar cae. Nosotros creemos que será difícil llegar a un superávit primario de dos puntos del PBI, pero sí creemos que un equilibrio primario es posible", destaca en su último informe la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel.

"Y más aún creemos que el mercado va a comprar Argentina si se llega a ese resultado. Nuestro escenario es el de un riesgo país de alrededor de 800 puntos básicos si eso ocurre", agregó.

El riesgo país se ubica ya por debajo de los 1600 puntos, con una caída de 1,3% ayer. Atrás quedaron las dudas de los inversores tras el rechazo del Senado al DNU de Javier Milei.

Fuentes del Poder Legislativo aseguraron a El Cronista que no existe la posibilidad hoy que en Diputados se rechace al DNU, siguiendo el camino de la Cámara Alta. De hecho, no se presentaron los 10 pedidos de diputados para habilitar una sesión especial, algo que el kirchnerismo podría lograr fácilmente pero que no ejecutó ante las perspectivas de que no logre quorum o votos para el rechazo.

Lo que hay que seguir de cerca es cuanto sucede con las tasas en Estados Unidos. Ayer, los bonos a 10 años mostraron un rendimiento por encima del 4,3 por ciento.

"La proyección de tasas globales hecha por Goldman Sachs a 12 meses vista muestra un año con una baja de tasas a nivel mundial. A días de la próxima reunión de la Fed, puede que el discurso de Powell aclare la visión de los hacedores de política", destacó Aurum.

El camino hacia la normalización del mercado es sinuoso.