Los 3 libros que recomienda la Universidad de Donald Trump para hacer buenos negocios

En 1968, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, se graduó de la Universidad de Wharton, Pensilvania, una de las instituciones privadas más prestigiosas del estado de Filadelfia.

En la actualidad, esta casa de estudios ocupa el puesto número dos en el ranking de las universidades de negocios más importantes de los Estados Unidos.

Recientemente, 53 años después de la graduación del popular hombre de negocios, la institución dio a conocer tres libros sobre nuevos negocios, mirada empresarial y gestión de cambio que todos sus alumnos deberán leer para formarse como futuros profesionales.

A continuación, los 3 libros que recomienda la universidad en la que estudió Donald Trump:

La sombra del unicornio (The Unicorn's Shadow)





Según Ethan Mollick, profesor de Wharton y escritor del libro, las startups más exitosas no fueron fundadas por jóvenes genios que trabajan las 24 horas del día los siete días de la semana.

En este ejemplar, investiga las nociones ampliamente aceptadas y disipa los falsos estereotipos del sector tecnológico.

¿Dónde puede comprarse? Se puede conseguir en inglés en su versión Kindle a US$ 12,99, en tapa dura por US$ 45 y tapa blanda a US$ 17,99 a través del sitio oficial de Amazon en este enlace (a estos precios, en las versiones físicas, hay que sumarle los gastos de envío.

Dominar el riesgo y la catástrofe: cómo las empresas lidian con la disrupción (Mastering Catastrophic Risk: How Companies Are Coping with Disruption)



Las organizaciones comenzaron a responder frente al cambio climático, los avances tecnológicos, los cambios en los mercados financieros, las cadenas de suministro, entre otros problemas. Lo cual es una excelente noticia para los autores Howard Kunreuther y Michael Useem.

Este libro da a conocer algunos casos de empresas que lograr comprometerse con el riesgo para aprender a gestionarlos y hoy, ya forman parte de su estrategia comercial.

Los autores sostienen que al aprender de las experiencias de otros y a través de ejercicios de planificación de escenarios, los líderes pueden gestionar mejor los riesgos sin haber experimentado una crisis ellos mismos.



¿Dónde se consigue? Se puede comprar en su versión en inglés a través de MercadoLibre por un valor de $6.400. Está disponible haciendo clic en el siguiente enlace.

Por otro lado, en este enlace, Amazon también ofrece el libro físico por US$ 19,79 y su versión Kindle por US$ 12,99 (siempre más gastos de envío).

El poder de las pequeñas ideas

Para David Robertson, escritor del libro y profesor de Innovación y Diseño de Productos en Wharton, explica que las empresas pueden innovar de manera sostenible y disruptiva mediante un enfoque de bajo riesgo y alta recompensa.

En el libro, Robertson cuenta la historia de empresas como LEGO y Sherwin-Williams para demostrarles a los lectores que es posible darle continuidad a un negocio con solo tres pasos: todos los productos y servicios que venden fueron diseñados para llevar a cabo una sola estrategia o promesa, trabajan de manera articulada para ser más atractivos y competitivos y son administrados de manera cercana y centralizada por la empresa.

En definitiva, "El poder de las pequeñas ideas" es una hoja de ruta para todos los fundadores de negocios que quieran adoptar un nuevo enfoque innovador a su modelo de negocios sin tener que cambiar la estructura completa de una organización.

¿Dónde se compra? A través del sitio oficial de Cúspide (haciendo clic en este enlace), es posible adquirirlo en su versión en español por $4.819.