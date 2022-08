Las tres "oportunidades seductoras" para invertir según Goldman Sachs

El dólar se debilitaba frente a la mayoría de las grandes divisas este jueves, ya que hubo menos mensajes agresivos de la Reserva Federal un día antes de que se conozcan datos sobre el empleo en Estados Unidos, pese a que las expectativas de una eventual recesión disminuían.

A finales de julio la economía estadounidense cumplió con los requisitos para considerarse con una recesión técnica debido a los datos del segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo del PBI este año.

Sin embargo, muchas personas, incluidos los funcionarios de la Fed, argumentan que el país no está en una recesión con el mercado laboral tan fuerte como el actual. Según datos oficiales el país sumó 372.000 puestos de trabajo en junio y el desempleo sigue en el 3,6 %.

Pero incluso si EE. UU. entra en un período de recesión en el que el mercado laboral se desmorona y el gasto de los consumidores se desacelera, el país se encuentra en una posición excepcionalmente buena para capear sus efectos, según Goldman Sachs.

Los economistas del banco colocan un 48% de posibilidades de que se desarrolle una recesión en los próximos dos años.

En un seminario web el lunes centrado en los riesgos de recesión, un equipo de analistas e investigadores de Goldman Sachs Asset Management expuso las claves de por qué son optimistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense incluso en un escenario de recesión.

Las dos razones que expusieron se podrían resumir en que todavía persisten una gran cantidad de ofertas de trabajo en la economía y en el hecho de que los consumidores todavía tienen patrimonios netos relativamente altos .

Sin embargo, enfatizaron en la disminución de la capacidad de los ahorros por parte de los consumidores, ya que la inflación y el aumento de las tasas de interés recortan los presupuestos.

3 áreas en donde invertir, según Goldman Sachs

El equipo de analistas compartió tres sectores del mercado que ven como oportunidades atractivas en este momento.

1- CONSUMO BÁSICO

Este área incluye productores de alimentos y productos para el hogar. Jason English , director gerente de Goldman Sachs y analista de acciones, dijo que no cree que el sector haya obtenido todo el crecimiento que le corresponde aún a pesar de su desempeño superior este año.

El ETF XLP de Consumo Básico sigue la tendencia de estas empresas. "Este grupo sigue siendo un lugar seguro para esconderse", dijo English.

2- ACCIONES DE CRECIMIENTO

Eric Sheridan , un analista que cubre las acciones de Internet, dijo que las acciones de crecimiento más rentables con balances de calidad tienen una mayor demanda entre los inversores con los que habla.

"La gente todavía está buscando un crecimiento más maduro, más seguro, a falta de un término mejor, en lugar de buscar oportunidades arriesgadas pero con rendimientos promisorios", dijo Sheridan.

3- BANCOS Y SECTOR FINANCIERO

Richard Ramsden , que cubre acciones de bancos de gran capitalización para Goldman, dijo que los siete bancos más grandes de Estados Unidos - JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, US Bancorp, PNC Financial Services y Truist Bank - están mejor posicionados contra posibles pérdidas.

Aunque las implicancias que podrían tener un escenario recesivo pueden ser mayores de las previstas, es probable que este sector pueda mantener sus pagos de dividendos, explicó.