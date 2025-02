Las acciones argentinas volvieron a bajar y el riesgo país trepó a 660 puntos

La volatilidad de Wall Street sigue firme, en medio de las negociaciones entre el equipo de Donald Trump y los países a los que le quiere aplicar aranceles, lo que suma presión a los activos locales, también influenciados por la incertidumbre de los inversores respecto a las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo acuerdo.

La cautela de los inversores locales se reflejó en otra baja generalizada de los activos domésticos. Los ADR argentinos en Wall Street retrocedieron hasta 6%, liderados por los Cresud, Pampa Energía, Macro y Supervielle. Los únicos avances se dieron las tecnológicas Mercado y Libre y Despegar, con apenas 0,5% de ganancia diaria.

Las acciones también operaron en baja en la plaza local. El S&P Merval retrocedió 1,8% en pesos hasta ubicarse en 2.477.713,8 puntos. Medido en moneda estadounidense, la caída diaria del índice de acciones locales fue de 1,9%, por lo que finalizó la jornada en u$s 2064 al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Los títulos de deuda soberana en dólares mantuvieron este miércoles la tendencia bajista. La caída de los bonos Globales en Estados Unidos se dio de manera generalizada, liderada por los que vencen en el año 2035, que retrocedieron 0,6% respecto al cierre previo. El riesgo país, en tanto, avanzó otros 20 puntos básicos hasta situarse en 660 unidades.

La caída de los activos no presionó a los dólares financieros, en medio de las intervenciones oficiales. Además, el Banco Central compró u$s 86,5 millones en el mercado oficial de cambios, el monto más alto en lo que va de febrero, y el acumulado del mes ascendió a u$s 112,5 millones. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s 74 millones y quedaron en u$s 29.353 millones.