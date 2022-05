Las 3 acciones "imbatibles" en las que Goldman Sachs recomienda invertir

Mientras que los principales índices norteamericanos, Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se encuentran al borde del mercado bajista; el importante banco de inversión Goldman Sachs, pone la mira en cuatro acciones en particular.

Según David Solomon, el director ejecutivo de Sachs, las fichas tienen que apuntar a las siguientes acciones por su potencial significativamente alcista:

Cuáles son las acciones imbatibles según Goldman Sachs:

TESLA

Tesla, la empresa estadounidense liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, ha sido uno de los favoritos entre los inversores. Y no es difícil ver por qué: las acciones del gigante de los autos eléctricos han arrojado un asombroso 992% en los últimos cinco años. Sin embargo, es importante recordar que pueden ocurrir grandes cambios en ambas direcciones. Las acciones de Tesla ya han bajado un 41% en 2022.

A pesar de ello, Goldman es bastante optimista con respecto a la empresa . En enero, uno de sus analistas, Mark Delaney, nombró a Tesla como una de las mejores opciones para 2022. Reiteró una recomendación de compra para la empresa y elevó su precio objetivo a u$s 1200.

Teniendo en cuenta que las acciones de Tesla cotizan a alrededor de u$s 709 cada una en este momento, el precio objetivo implica un potencial alcista del 69%.

"Creemos que Tesla, dada su posición de liderazgo en vehículos eléctricos y su enfoque en el transporte limpio en general, estará mejor posicionado para capitalizar el cambio a largo plazo a los vehículos eléctricos", escribió Delaney en una nota a los inversionistas. También es optimista sobre la mejora de la rentabilidad y las cifras de producción de la empresa.

SNOWFLAKE

Si bien las acciones de Snowflake, la compañía de almacenamiento de datos basada en computación en la nube, cayeron un 57% en 2022, la compañía todavía tiene una capitalización de mercado de más de u$s 45 mil millones.

En los tres meses que terminaron el 31 de enero, los ingresos aumentaron un 102% año tras año a $359,6 millones. Por su parte, la tasa de retención de ingresos netos fue de un sólido 178%. La compañía continuó logrando grandes ganancias de clientes.

Goldman Sachs recientemente redujo el precio objetivo de las acciones de Snowflake a u$s 289, pero mantuvo su calificación de compra para la compañía. Dado que Snowflake actualmente se cotiza a alrededor de u$s 143.50 cada uno, el precio objetivo implica un potencial alcista del 101%.

MATCH GROUP Y BUMBLE

Las acciones de Match Group , que tiene una cartera de marcas que incluyen Tinder, Match y Hinge, han bajado un 45% en los últimos 12 meses.

Por su parte, Bumble, la empresa matriz de las aplicaciones Bumble y Badoo, ha caído más del 60% desde que las acciones comenzaron a cotizar en febrero pasado. Aún así, el banco de inversión espera un rebote en ambas empresas.

"Match Group & Bumble han tenido un rendimiento inferior al S&P 500 en 2021 y vemos la valoración actual como un punto de entrada atractivo en una historia de crecimiento compuesto de varios años", escribió la analista Alexandra Steiger en enero.



Estableció un precio objetivo de u$s 157 en Match, que luego se redujo a u$s 152, todavía un 95% más alto que donde se encuentran las acciones hoy. Para Bumble, Steiger redujo su precio objetivo a u$s 42 en marzo, lo que implica una ventaja de más del 46%.

Ambas compañías han registrado un notable crecimiento. En el primer trimestre de 2022, los ingresos de Match Group aumentaron un 20 %, mientras que los ingresos de Bumble aumentaron un 24%.