La recomendación de este gurú financiero a Macri: lo aconsejó y no lo escuchó

Tim Draper, un multimillonario inversionista, reveló que le recomendó en 2019 al entonces presidente Mauricio Macri adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal para solucionar los problemas monetarios e inflacionarios que sufre la Argentina. Si el ex presidente hubiese logrado su reelección, entonces esto podría haber sucedido realmente .

Ocurre que el empresario realizó una particular apuesta con Macri durante en el marco del Argentina Fintech Forum de aquel año. Allí le prometió que si el peso argentino se valoraba más que bitcoin, duplicaría su inversión en el país. Pero le pidió a Macri que, si ocurría lo contrario, debía oficializar la criptomoneda en el país.

Finalmente, la criptomoneda no solo dobló su valor sino que llegó a aumentar casi un 1300%, pasando de valer u$s 3600 a casi u$s 69.000 -y cayendo en las últimas semanas hasta los u$s 58.500 que es su precio actual al 1 de diciembre-.

Por su parte, el peso argentino sufrió una fuerte devaluación en comparación con el dólar, pasando de poder comprar u$s 1 con $ 42 a tener que gastar más de $ 100 en el mercado mayorista, $ 175 si se es ahorrista y más de $ 200 en el las cotizaciones paralelas informales .

QUIÉN ES TIM DRAPER

Draper es un inversionista norteamericano de 63 años que es especialmente conocido por centrar sus negocios en las últimas innovaciones tecnológicas. Durante la burbuja del ".com" de los años 2000 invirtió en Hotmail, mientras que también fue de los primeros en comprar acciones de Twitch, Skype, Twitter, Tesla, Coinbase, Robinhood y SpaceX.

En cuanto a su rol en el mundo de las criptomonedas, el empresario fue uno de los primeros en invertir en ellas al comprar Bitcoin en el año 2014 -cuando la misma solo valía u$s 400 por cada token-.

Tim Draper fue de los primeros en invertir en criptomonedas.

Y todo este afán por invertir en las últimas innovaciones también lo traslada a su forma de elegir países donde poner su dinero. " Estamos en una época y transición muy interesante, donde el mundo está comenzando a desconfiar del dinero de los gobiernos y el Bitcoin otras criptomonedas aparecen como una alternativa cada vez más fuerte ", comentó el inversionista durante su visita al país en 2019.

"Los empresarios quieren desarrollar sus negocios sin interferencias regulatorias", agregó y cerró: " Y esto crea riquezas. La libertad de mercado es importante, los gobiernos tienen que considerar esto si quieren que sus sistemas prosperen en un mundo cada vez más libre ".

CÓMO SE PUEDE ADOPTAR BITCOIN COMO MONEDA DE CURSO LEGAL

En cuanto a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, el mejor ejemplo (y el único disponible por el momento) es El Salvador, que desde hace ya algunos meses acepta a esta criptomoneda como un método de pago oficial en el país .

El problema principal con el que se encuentra Argentina para realizar un proyecto de este estilo es que debería dolarizar su economía (o aumentar de manera significativa sus reservas en dólares) para poder avanzar con la iniciativa .