La nueva recomendación bomba del Gurú del Blue a los ahorristas: "Ponelos en uso"

El Gobierno ultima detalles de la normativa que incentivará a los argentinos a utilizar los dólares que tienen "bajo el colchón", ayudando así -según precisaron- a "remonetizar" la economía.

Sumado a ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estimaron que en Argentina "hay u$s 200.000 millones en los colchones".

Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei aseguró que, en cuanto a la desregulación de los dólares no declarados, el Ejecutivo no va a perseguir a los ahorristas. "La realidad es que tienen miedo de dejar los dedos marcados y que ARCA los vaya a perseguir. Y yo les prometí que ARCA no los va a perseguir", señaló.

Mientras aún debe definirse cómo quedará conformado el marco legal de la medida, la cual -en principio- se iba a anunciar previo a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el "Gurú del Blue", destacó los cambios que lleva adelante la actual administración.

" El cambio estructural es muy complejo de llevar adelante y todavía quedan muchas reformas estructurales por venir. Creo tenemos que tener muy presente que hay un reordenamiento de la matriz productiva", analizó en diálogo con El Observador.

Dólares del colchón: qué recomienda el "Gurú del Blue" a los inversores

Previo a la salida del cepo, los argentinos podían acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), aunque debían cumplir con ciertas restricciones (por ejemplo, no se podían comprar más de u$s 200 mensuales ).

El Gobierno anunciará en los próximos días los detalles de la normativa para que los argentinos vuelquen sus dólares no declarados en el sistema

De esta forma, la mayoría de los ahorristas recurría al mercado paralelo (dólar blue) para adquirir divisas , las cuales son catalogadas como dinero "negro" o "no declarado".

Tras la flexibilización de los controles de cambios, sumado al nuevo esquema de flotación entre bandas (de $ 1000 a $ 1400), dejó de existir ese límite de compra en el mercado oficial.

"Durante muchos años te tenías que defender de un estado que tenía déficit fiscal, que te ponía impuestos y todo eso. Y si querías comprar dólares, tenías que comprar u$s 200 por mes, con lo cual, en algún momento fuiste a una cueva y compraste dólares", evaluó Di Stefano.

Justamente, el Gobierno quiere que esos dólares no declarados se vuelquen al sistema financiero, para luego inyectar pesos en la economía . Sin embargo, ante la escasez de detalles sobre el marco legal de la normativa, aún persisten dudas entre los inversores.

"Esos dólares (blue) que no están declarados, ponelos en uso", recomendó el experto en mercados al referirse a las medidas que impulsaría el Ejecutivo. No obstante, según aclaró, la Unidad de Información Financiera (UIF) u otro organismo deberá investigar la procedencia del dinero que ingrese al sistema.

"Convengamos que no podés aparecer si no tenés nada. Esto se va a hacer para (quienes tengan) u$s 100.000", explicó el "Gurú del Blue", quien además cuestionó: "¿Por qué no podemos permitirle a esa gente (herencias) que lo gaste?".