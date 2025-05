El plan secreto del BCRA para acumular reservas y cumplir con el FMI

En esta noticia Reservas del BCRA

Comenzó la cuenta regresiva hasta el 13 de junio, cuando la Argentina debe cumplir la meta de acumulación de reservas con el FMI. En tren de no quedar tan lejos de la meta es que el equipo económico apura un REPO con bancos internacionales por u$s 2000 millones, aunque esperan hasta fin de mes para ver cuándo es el timming ideal para lanzarlo, ya que con menor riesgo país, menor es la tasa que deberán pagar.

Por lo tanto, si los bonos soberanos siguen subiendo, más barato le saldrá al Tesoro colocar este REPO. La otra apuesta para conseguir acumular reservas es el lanzamiento de un bono pesos linked por otros u$s 2000 millones.

La necesidad de acumular reservas de alguna manera es crucial, al tener en cuenta que las reservas netas bajo la metodología del programa de Facilidades Extendidas del FMI son hoy u$s -8.300 millones y habría que tener u$s -2.700 millones para cumplir con la meta del 13 de junio.

"Es muy probable que no se alcance el target, pero el Gobierno podría acercarse si concreta el REPO y el Tesoro lanza el peso linked. La acumulación de reservas más virtuosa es la que se da por remonetización (compras en MULC), pero si hay que acumular vía deuda es mejor con deuda en pesos", advierten los analistas de la consultora 1816.

La intervención (no confirmada) en futuros alcanzó para frenar el rebote del dólar, pero no luce fácil ir al piso de la banda, y si no se compran dólares en mayo, en plena cosecha, más difícil será en el tercer trimestre, con elecciones.

Un bono en pesos pagadero en dólares facilitaría el trading en Euroclear y, por la misma razón, eso expondría al dólar (al CCL y, dado que no hay brecha, también al tipo oficial) a los "capitales golondrina", algo que el Gobierno parecía querer evitar.