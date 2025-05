Caputo habló de salir a los mercados "este mismo año" y aseguró que el Gobierno cumplirá la meta de reservas con el FMI

El ministro Luis Caputo participó este martes de una nueva edición de la AmCham Summit, donde habló de la posibilidad de salir a los mercados este mismo año y aseguró que el Gobierno cumplirá con la meta de reservas que le puso el FMI en el último acuerdo.

"Esa meta en particular es una una consecuencia de si el programa funciona o no. Si funciona como viene funcionando hasta acá, no va a ser un problema. Podemos acumular reservas no solo con el BCRA comprando cuando el dólar se va al piso de la banca, sino también con la cuenta capital, si recuperamos acceso a los mercados vamos a tener otra alternativa", adelantó.

Respecto a una posible mejora de la nota crediticia, indicó que desde el Gobierno se está haciendo "todo lo necesario" para que ocurra en el corto plazo.

"Trabajamos para que la salida a los mercados sea lo más rápido posible, incluso en este 2025, porque si bien el Central compro niveles récord de reservas, pudo acumular mucho menos porque pagamos deuda, necesitamos otra vía", explicó.

Al igual que en otros discursos ante empresarios, Caputo prometió una baja de impuestos que permita ganar competitividad.

"Tenemos claro que la forma de ganar competitividad es bajando impuestos y desregulando, abriendo la economía y con el sector privado invirtiendo. Pero no vamos a hacer esto indiscriminadamente, vamos a ir de a poco y en consonancia con las diferentes industrias", advirtió.

"Hoy anunciamos bajas de aranceles de 27 productos más, estamos quedando con un nivel promedio bastante razonable, hoy los aranceles de bienes de capital están en torno al 6%", agregó.

"Tenemos que seguir bajando impuestos, pero estamos en una posición muy difícil. Algunos tienen ansiedad y quieren ser Suiza mañana, pero el proceso de reforma tiene una secuencia. Y obviamente, para las reformas que hacen falta para profundizar esto, necesitamos apoyo político, y hay un gran porcentaje que quiere que nos vaya mal", lamentó.

"No es un blanqueo nuevo, es un cambio de régimen"

En otro tramo de su participación en el evento, Caputo se refirió a las próximas medidas para incentivar el uso de "dólares del colchón" y negó que se trate un nuevo blanqueo.

"No es como se viene diciendo, no tiene que ver con blanqueo ni con montos de 100 mil dólares, vamos a hacer algo mucho más profundo: es un cambio de régimen", indicó.

"Nosotros tenemos la visión de que en Argentina el nivel de informalidad es muy alto producto de dos razones: exceso de impuestos y de regulaciones. Nos acostumbramos a regular para la excepción, asumimos que el 99% de los ciudadanos son delincuentes y no es así. No puede ser que todos quieran regular todo, los bancos, las inmobiliarias, las escribanías, los consorcios, el registro automotor, la gente se harta", manifestó.

"El punto es destrabar esto porque no ha funcionado, casi duplicamos la gente que hay en ARCA, multiplicamos regulaciones y sin embargo la informalidad creció. Hoy mil CUITS representan el 50% de la recaudación en la Argentina. Este nuevo esquema apunta a ganar formalidad, pero por la positiva, no volviendo loca a la gente", concluyó.