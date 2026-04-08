Los bonos soberanos en dólares operan este miércoles con fuerte tono positivo en toda la curva, en línea con el giro global hacia activos de riesgo tras el alto el fuego en Medio Oriente. La compresión de spreads es generalizada y se traduce en una mejora significativa del riesgo país, que cae 49 puntos básicos hasta las 563 unidades. En el tramo corto, los onares muestran subas moderadas pero consistentes. El AL29 avanza 1,2% y el AL30 gana 1,3%, con rendimientos que se mantienen en la zona de 8,5%–9,1%. En el segmento medio, el movimiento es más marcado: el AL35 sube 2,6% y el AL38 trepa 2,6%, reflejando mayor compresión de tasas ante la mejora del apetito global por riesgo. El tramo largo también acompaña con firmeza. El AL41 sube 2,7% y el AL46 avanza 2,6%, con yields todavía en doble dígito (por encima del 10%), pero mostrando una clara tendencia a la baja. La dinámica es similar en los Globales bajo ley extranjera, donde se destacan subas de hasta 4,4% en el GD29, seguido por avances de entre 1,3% y 2,6% en el resto de la curva. Wall Street abrió este miércoles con un rally contundente, impulsado por un giro geopolítico que descomprimió uno de los principales focos de tensión global. Los principales índices arrancaron la rueda con subas cercanas al 3%, en línea con el fuerte rebote que ya anticipaban los futuros, luego de que se confirmara un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. La reacción del mercado fue inmediata: el escenario de escalada bélica, que venía siendo priceado en las últimas ruedas, quedó momentáneamente en pausa. El catalizador central fue la caída del petróleo, que volvió a perforar los u$s 100 por barril tras semanas de presión alcista. El Brent se desplomó cerca de 14% hasta los u$s 94, mientras que el WTI retrocedió alrededor de 16%, también en la zona de u$s 94. El movimiento responde a la expectativa de que se normalicen los flujos de crudo y gas a través del Estrecho de Ormuz, un nodo clave para el comercio energético global. Este cambio de dinámica alivió de forma directa las expectativas inflacionarias y reactivó el apetito por riesgo. El impacto fue transversal. Las acciones globales se dispararon —con Europa subiendo 4% y Asia acompañando—, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense también avanzaron, reflejando una compresión de tasas. El rendimiento del bono a 10 años cayó a 4,24%, mínimos desde mediados de marzo, y el tramo corto también ajustó a la baja, con el 2 años en torno al 3,73%. El mercado volvió a poner en precio la posibilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal hacia adelante, en un contexto donde el shock energético pierde intensidad. En paralelo, el dólar cedió terreno tras haber actuado como refugio durante la crisis, con el índice global retrocediendo a la zona de 98,8. El oro, en cambio, avanzó 1,7% y se mantuvo firme como cobertura, en una señal de que, pese al alivio, la incertidumbre no desaparece del todo. Detrás del movimiento también reapareció en el discurso de mercado el llamado “TACO trade” —“Trump Always Chickens Out”—, en alusión a cambios de postura del presidente estadounidense en momentos críticos.