Cuándo conviene invertir en Lecap y cuándo en deuda CER

La economía argentina ingresó en un escenario de menor nominalidad, con baja de la inflación, caída del dólar y menores tasas de interés.

El mercado sigue viendo una inflación que apunta a la baja, sin embargo, los riesgos alcistas permanecen.

¿Cuándo conviene deuda a tasa fija (Lecap) y cuándo bonos que ajustan por CER?

Expectativas inflacionarias a la baja

Estamos transitando un contexto en donde la nominalidad de la macro argentina está cayendo fuertemente.

El dólar financiero marca una baja del 20% desde los máximos previos.

Al mismo tiempo, la ausencia de subas en el tipo de cambio permite que el traslado a precios no se presente, por lo que la merma en la volatilidad cambiaria contribuye en una baja en la inflación.

El ajuste fiscal contribuyó al anclaje de expectativas para que la inflación también caiga.

Gracias al fuerte descenso del IPC, Milei anticipó que es probable que el equipo económico avance en un menor crawling peg.

Ante la expectativa de una menor inflación, la curva de Lecap se desplazó a la baja y se invirtió, anticipando también una baja en las tasas de interés.

Dado los bajos niveles de tasas de interés actualmente en el mercado, encontrar oportunidades en pesos luce desafiante.

Las opciones son posicionarse en Lecap e instrumentos a tasa fija, o bien buscar bonos que ajustan por CER.

El tema clave es determinar bajo qué contexto conviene cada instrumento.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, entiende que el mercado sigue apostando a un proceso de desinflación hacia adelante.

"El gobierno da muestras de que apuesta fuerte por la desinflación. El mercado luce convencido de que el objetivo podrá lograrse, con la ya mencionada compresión en la curva de tasa fija, que deja una inflación implícita en las curvas en pesos decreciente en los próximos meses", detalló.

Por lo tanto, afirmó que quienes consideren que el sendero de desinflación se profundizará hacia niveles incluso menores que los actualmente implícitos entre las curvas tasa fija y CER podrían ver valor en el tramo largo de Lecap y Boncap.

En esa línea, agregó que "el atractivo de CER pasa por "cerrar" tasas reales interesantes, por lo que, si bien en el escenario optimista es preferible la tasa fija, papeles CER con vencimientos en 2025-2026 nos parecen atractivos".

Según cálculos de Banco Galicia, la inflación break even ajustó a la baja, ubicándose en 2,4% para los últimos dos meses del año, 2% promedio mensual entre enero y abril del 2025, y 1,2% mensual entre mayo y octubre del próximo año.

De esta manera, está igualándose con la proyección del presupuesto oficial 2025.

Roberto Geretto, Co Head Portfolio Manager de Adcap Grupo Financiero, remarcó que para la estrategia de CER vs Lecaps, la principal variable a seguir es la inflación break even entre dichos instrumentos y la visión macro que se tenga hacia adelante.

"La curva de Lecaps largas (segundo semestre 2025 en adelante) muestra una inflación break even por encima del 2% mensual. Es decir, que, si el promedio de inflación hasta ese entonces es del 2%, serían ganadoras las Lecaps. Vemos valor en las Lecaps largas para una estrategia de buy and hold, dado que la política monetaria y fiscal gradualmente logrará su objetivo de ir reduciendo la inflación", comentó Geretto.

Sin embargo, también alertó que la demanda por los bonos CER podría despertarse, bajo posibles registros de inflación al alza.

"De darse las proyecciones del REM que ubican la inflación de noviembre y diciembre en niveles del 3%, es probable que la dinámica de mercado favorezca a los CER, al menos transitoriamente hasta que el camino de la desinflación continúe su marcha", remarcó Geretto.

Bajos rendimientos en Lecap

Actualmente, la curva de Lecap opera con tasas nominales anuales de entre 33% y 36% (TNA) a lo largo de los distintos vencimientos.

Estos son niveles de tasa de interés sustancialmente menores respecto de las tasas con las que operaba hace un mes atrás cuando la curva tenía pendiente positiva y con rendimientos del 42% al 52% a lo largo de la curva.

El mejoramiento en las expectativas inflacionarias y una especulación en una posible baja de tasas terminaron hundiendo las tasas. Esto implica un desafío para los inversores que buscan oportunidades en moneda local.

Maximiliano Ledesma, Portfolio Manager en Fondos Fima, se mantiene optimista para la renta fija en pesos.

"Si bien ya se observó un rally en el último período, seguimos identificando oportunidades tanto en instrumentos de tasa fija como en bonos ajustados por CER", indicó.

En cuanto a la selección de los papeles, Ledesma agregó que si la inflación sigue su tendencia descendente y las tasas de interés acompañan este movimiento, las Lecap resulta una opción atractiva para inversores de corto plazo.

"En este escenario, una baja en las tasas podría generar una apreciación en el precio de estos títulos en el mercado secundario, ofreciendo un premio adicional", afirmó.

Los bonos ajustados por CER, que en la actualidad reflejan una inflación implícita de break even del 1,5% mensual para fines de 2025, pueden ser especialmente interesantes para inversores de mediano y largo plazo, así como para quienes proyectan una baja más gradual en la inflación.

"Con la curva CER operando en niveles de inflación más un spread de aproximadamente 8%, consideramos que representa una buena oportunidad para aquellos interesados en capturar tasas reales positivas", indicó Ledesma.

Rendimientos reales debajo del 10%

Actualmente la curva CER opera con tasas reales de 3% en el tramo corto, saltando al 6% en el tramo medio y al 8 al 9% en el tramo más largo.

Por lo tanto, para quienes busquen fijar tasa real a mediano plazo, los analistas ven una oportunidad en dichos instrumentos.

Los analistas de Cohen agregaron que la desaceleración de la inflación, confirmada con el dato de octubre de 2,7% mensual, ratifica la convergencia hacia un escenario de menor nominalidad.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, detalló que mantiene su estrategia de mantener proporciones similares para tasa fija y CER, aunque se inclina ligeramente a favor de los ajustables por inflación.

"Los precios de mercado tienen implícito una inflación de 2,2% m/m para el último bimestre de 2024, algo por debajo de nuestras estimaciones de 2,6%. Algo similar ocurre a plazos más largos: la inflación breakeven es de 21% interanual para 2025, en tanto que nosotros esperamos una variación más cercana al 30% interanual", afirmó.

Finalmente, y en cuanto a los papeles, Mazza señaló que, para inversiones en pesos ve valor en el T2X5 (CER +3%), en el TZXY5 (CER +7%), en TZX26 (CER +9%). También ve oportunidades en la Lecap S31E5 (TEA 42%), entre otros activos.

Fernando Marull, director de FMyA, indicó que la conveniencia entre CER y Lecap dependerá de la expectativa de inflación del inversor.

"Quien espera una inflación menor a 1,5%, conviene Lecap, y quien espera una inflación mayor a 1,5%, conviene CER", sostuvo Marull.