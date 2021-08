La venta de dólares para el pago de importaciones es la mayor desde el 2014

Entre enero y julio de este año el sector importador demandó en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) casi u$s 33 mil millones para el pago de bienes del exterior. Se trata de la cifra más alta para los primeros siete meses del año desde el 2014 , según datos que maneja el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Incluso, si se netea la cifra exceptuando las compras de petróleo, el período se extiende un poco más y se convierte en la principal demanda de dólares importadores desde el 2013.

En los primeros siete meses del 2020, año en el que en abril hubo un párate casi total de la economía, el mercado había demandado u$s 22.326 millones para compras al exterior y en 2019, unos u$s 18.081 millones . La cifra más cercana aparece recién en 2017, cuando llegó a u$s 30.739 millone s, pero hay que remontarse a siete años para atrás para encontrar un valor superior al de este año.

Fuentes cercanas al Gobierno destacaron que estos números reflejan que no hay trabas a las importaciones.

Y también puntualizan sobre lo que sucedió en el bimestre junio - julio, que muestra los valores más altos. Además, resaltan que las cifras más importantes se ven al desmenuzar bienes de capital y para la producción, que son los que hacen crecer la suma, en contraposición de los finales.

Sin embargo, en el mercado hay quienes matizan esta visión. Por un lado, algunos economistas destacan que habría que ajustar los valores, dado que el dólar también sufre una depreciación con el paso del tiempo. Pero, yendo a lo estrictamente nominal, hay algunos señalamientos.

"Los años con cepo son distintos. Cuando no hay cepo, es decir, cuando comprar un dólar en el banco o comprar un dólar para pagar importaciones es lo mismo, muchas empresas compran dólares para girar utilidades, no las giran y terminan pagando con esos dólares importaciones ", afirmó el economista jefe de la consultora Ecolatina, Matías Rajnerman.

En esta línea, el analista resumió: " Es lógico que suceda esto, pensando en que el cepo obliga a que todas las operaciones para comprar mercancías se titulen y se rotulen así. Es un tema contable, principalmente lo que vemos en este sentido ".

Por otra parte, agregó que hay otro factor que incide, el repunte de la actividad fabril: "La industria está operando por encima de lo que operaba en 2019 y eso explica parte de la suba".

En tanto, el especialista en comercio exterior y director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, remarcó que "el atraso cambiario alienta a anticipar las importaciones".

"Hay empresas que importan más porque hoy pagás importaciones a un dólar a menos de $ 100, mientras que los paralelos está muy por encima", señaló Elizondo.

Además, consignó: "En segundo lugar, este año se están importando para cubrir necesidades de 2020 y de 2021. El año pasado, entre la pandemia y la cuarentena, hubo mucho diferimiento de importaciones".

De acuerdo a los datos oficiales, en lo que va del año, el mes en el cual el mercado le reclamó más dólares al Banco Central de la República Argentina para adquirir bienes del exterior fue junio.

Precisamente, durante el sexto mes del año los importadores compraron poco menos de u$s 5880 millones, mostrando un aumento de 148% frente a lo adquirido el año previo.