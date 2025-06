La curva de bonos en dólares da señales de confianza: cuánto esperan que suban este año

La curva de bonos soberanos se torna positiva. El mercado confía en la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno de cara a los próximos vencimientos de deuda. Aún ve valor en la renta fija argentina en dólares. ¿Qué bonos prefieren ahora los analistas?

Curva normal

La curva de los bonos soberanos se ha desplazado a la baja, es decir que pasó de tener rendimientos del 14% a los niveles actuales del 10,5% en promedio. Además, muestra ya una señal muy importante y es que tiene pendiente positiva.

Generalmente, una curva con pendiente positiva implica que el mercado ve menos riesgos de un evento crediticio sobre los compromisos de deuda del emisor, en este caso, el gobierno argentino.

Actualmente, el Global 2029 (GD29) rinde 10,85% y el Global 2030 (GD30), opera con tasas de 10,3%. A su vez, el Global 2038 (GD38) opera también con tasas levemente por encima del Global 2035 (GD35), que rinde 10,2%.

Esto significa que distintos tramos de la curva operan con pendiente positiva.

Hasta la semana pasada, el GD30 rendía por menos que el GD35, y éste por debajo del GD38, lo que implicaba que toda la curva estaba con pendiente positiva hasta 2038.

Sin embargo, en el ajuste de los últimos días, la curva se volvió a aplanar, aunque con tramos con pendiente positiva.

El hecho de que la curva soberana se torne positiva implica que el mercado confía en que el Gobierno va a mantener paga la deuda, es decir, que los compromisos se van a abonar, ya sea con dólares cash, o con un eventual retorno a los mercados de deuda global que les permita rollear los vencimientos con nuevas emisiones.

Los analistas se muestran optimistas sobre el futuro de la renta fija argentina, por lo que ven espacio para especular con mayores subas en las próximas semanas.

Los analistas de Facimex Valores indicaron que el programa está cada vez más cerca de recuperar el acceso al mercado, lo que favorece la exposición al soberano.

Por esta razón, recomiendan bonos argentinos y ven especial atractivo en los Globales a 2041 y 2035.

"En soberanos nuestros top picks son el GD41 y el GD35. En nuestro escenario base, los spreads de la deuda argentina estarán entre el EMBI (291pbs) y los emergentes high yield (413pbs) hacia fin de año, consistente con un escenario donde Argentina ya estará en condiciones de acceder al mercado. Esto favorecería particularmente a bonos largos como GD41 y GD35, dejando retornos totales entre 28% a 29% hasta fin de año", dijeron.

Según sus estimaciones, el Global 2029 y 2030 podrían subir entre 11% y 13,5%, mientras que los bonos del tramo medio avanzarían entre 25% a 28%.

Y la expectativa para los más largos es que tengan un rally del 27% a 29%, según cálculos de Facimex Valores.

A la espera del próximo pago

En julio vencen u$s 4400 millones. El mercado muestra señales de confianza sobre el pago del mismo. El hecho de que el Gobierno haya confirmado que tiene los dólares para hacerlo hace que los analistas vean oportunidades para reinvertir los cupones en los títulos locales.

Señalan que el mayor atractivo se encuentra en el tramo medio y largo de la curva. En cuanto al posicionamiento, Pedro Siaba Serrate, líder de estrategia en Portfolio Personal Inversiones, considera que hay valor en los bonos del tramo medio y largo de la curva.

"Sugerimos los GD35 y GD41 para el tramo largo de la curva. Adicionalmente, decidimos favorecer el AL30 para la parte corta dentro de la estrategia Barbell. A partir del buen desempeño de los Bopreales en las últimas semanas, decidimos exponernos en AL30 para la exposición de corto plazo", detalló.

Si bien el mercado espera la reinversión de los cupones, el riesgo radica en que la deuda vuelva a experimentar un ajuste, tal como se evidenció tras el pago de enero.

Luego de esa cancelación de cupones, la deuda evidenció una baja del 15% en promedio en los distintos tramos de la curva.

Aun así, el contexto internacional a comienzo de año se complicó para la deuda, con la guerra comercial que desató Donald Trump, lo que generó máxima tensión a los mercados de deuda global, un problema que la Argentina no pudo evitar.

Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, espera que los bonistas reinviertan gran parte de los cupones recibidos en la renta que vence el 9 de julio próximo.

"Creemos que gran parte de dicha renta va a ser reutilizada por los inversores para reinvertirlos, ya que, si bien el riesgo país sigue bajando y actualmente se ubica por debajo de los 670 puntos hay espacio para que siga descendiendo", dijo.

Pablo Lazzari, CEO de Insider Finance, coincide en su expectativa de que el mercado reinvertirá los cupones.

"Creemos que habrá una reinversión de los cupones por parte de inversores que reciban pago y amortizaciones el 9 de julio. Principalmente en la parte media y larga de la curva con foco en AL35, AL41 y GD46", detalló.

Por otro lado, el riesgo país se ubica cerca de mínimo, lo cual también indica una señal de confianza sobre la capacidad de pago de los bonos de corto y mediano plazo|.

Si el mercado creyese que no se va a pagar la deuda, probablemente el riesgo país se ubicaría en niveles cercanos a los valores previos a la salida del cepo, en los 1000 puntos.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, resaltó que su expectativa es que el mercado opte por seguir posicionado en la deuda local ya que las perspectivas para la renta fija argentina son favorables.

"Seguimos viendo valor en la curva en los bonos en dólares. Por lo tanto, pensando en el próximo pago, a determinado tipo de clientes les estamos recomendando la reinversión. Creemos que, a nivel de fundamentals, los niveles de reservas, el continuo proceso de desinflación y el ordenamiento de variables macro, son datos sólidos como para continuar invertido en Argentina", señaló Álvarez.

Con el ojo puesto en las reservas

La atención de corto plazo se centra en la dinámica en las reservas ya que, mientras el Gobierno no tenga abierto el mercado internacional de deuda, los vencimientos deberán ser abonados con dólares cash.

La Argentina no cuenta con suficiente cantidad de divisas para hacer frente a los vencimientos de los próximos años, pero, de cualquier manera, sí se confirmó que los dólares para pagar los u$s 4400 millones de julio ya están en poder del Tesoro.

Desde MegaQM indicaron que el actual esquema cambiario y monetario propuesto no generó la apreciación necesaria para que el Banco Central (BCRA) compre reservas en el mercado.

"El mercado se muestra mucho más cómodo operando en el rango medio de las bandas. Las reservas se buscan acumular vía emisión de deuda local y externa en pesos con suscripción en dólares. Se apunta a reforzar las reservas netas con un repo por u$s 2000 millones (impacto neto estimado de u$s 500 millones) y emisiones de deuda del Tesoro en dólares por hasta u$s 1000 millones mensuales, disponibles para residentes y no residentes. Esto podría consolidar la posición externa y reducir presiones cambiarias en el corto plazo", indicaron.

El Gobierno avanzó en la emisión del Bonte 2030 para inversores internacionales a la vez que se presta a cerrar un REPO con bancos privados, todo ello para fortalecer las reservas y acercarse al mercado internacional de deuda. Por eso, los analistas ven valor en la renta fija local.

Milagros Gismondi, economista y analista de Cohen Aliados Financiero, detalló que, en un esfuerzo por acumular reservas, el BCRA y el Tesoro impulsaron dos iniciativas complementarias.

Por un lado, a partir de junio, el Tesoro licitará títulos públicos con suscripción directa en dólares (como el Bonte 2030 que se colocó el 28 de mayo de 2025), con vencimientos mayores a un año y un tope mensual de u$s 1000 millones.

Por otro, el 11 de junio se llevará a cabo la segunda licitación de repos con bancos internacionales por hasta u$s 2000 millones.

Además, Gismondi agregó que ambas medidas apuntan a reforzar el frente cambiario sin intervenir en el mercado spot, y muestran que la acumulación de reservas no era solo un compromiso con el FMI, sino que más bien, es una condición necesaria para sostener el régimen cambiario y monetario actual, y también para reducir el riesgo país.

"La prioridad quedó en evidencia. Con la inflación bajando, el Gobierno redirigió el foco hacia la estabilidad cambiaria mediante una batería de medidas cuyo éxito se medirá en tres frentes: acumulación de reservas, dólar controlado y tasa de interés contenida. Una apuesta que parece descontarse de acá a las elecciones y permite dejar de lado, al menos temporalmente, la fragilidad que evidencia la cuenta corriente", remarcó Gismondi.

Los analistas del fondo internacional Schroders, resaltaron a sus expectativas positivas sobre la deuda local.

"Regresamos de nuestro reciente viaje de research a la Argentina con la confirmación de nuestras perspectivas positivas. El presidente Milei sigue gozando de una gran popularidad y tiene sólidas posibilidades de lograr un resultado favorable en las próximas elecciones de mitad de mandato (octubre de 2025), especialmente dada la debilidad de los partidos de oposición, que están en declive o envueltos en conflictos internos", comentaron.

Además, resaltaron los fundamentals de la Argentina, aunque advierten sobre la dinámica de las reservas.

"La economía muestra una sólida recuperación este año, respaldada por un firme compromiso con la disciplina fiscal, los esfuerzos continuos para frenar la inflación y el progreso gradual hacia la flexibilización de las restricciones a los flujos de capital transfronterizos. Sin embargo, el fuerte enfoque en la desinflación, en particular mediante el mantenimiento de la sobrevaluación de la moneda, ha retrasado la tan necesaria acumulación de reservas internacionales, que sigue siendo el punto débil del programa de ajuste en curso", dijeron desde Schroders.

Sobre este panorama, siguen positivos sobre la renta fija argentina.

"Mantenemos una visión particularmente positiva de la deuda del país denominada en dólares, que aún ofrece una rentabilidad a 10 años del 11%. Dicho esto, seguimos de cerca la evolución de las cuentas externas y la dinámica cambiaria, ya que la moneda se ha sobrevaluado gravemente. Si bien la deuda de los gobiernos locales de Argentina también ofrece atractivas rentabilidades reales, actualmente preferimos la deuda denominada en dólares debido a la potencial volatilidad cambiaria", detallaron desde el fondo global, Schroders.

La dinámica de los comparables

Los bonos argentinos se mantienen en zona de máximos históricos a pesar de la volatilidad internacional.

El mercado confía en que el Gobierno hará frente a sus compromisos de deuda, algo que fue remarcado y aclarado por el equipo económico. Para poder determinar los objetivos de mayores subas de los bonos, los analistas marcan como target posibles rendimientos de la deuda similar al riesgo crediticio argentino.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero resaltaron que mantienen un enfoque constructivo para las próximas semanas, si se tiene en cuenta la futura acumulación de reservas proveniente de las probables emisiones de Bonte suscritas en dólares estadounidenses.

"Mantenemos a "El Salvador" como objetivo de nuestro escenario base y, por lo tanto, recomendamos mantener posiciones en bonos ARGENT 2035 (rendimiento objetivo del 8,5%). En cuanto a los diferenciales globales, tras una reducción de 100 puntos básicos desde el máximo del Día de la Liberación, no prevemos una mayor compresión significativa de los diferenciales debido a este catalizador", dijeron.

En el caso en que los bonos compriman hacia la deuda del El Salvador, los bonos podrían subir entre 12% y 23%, siendo el GD35 el de mayor potencial alcista.

Desde Research Mariva se mantienen optimistas sobre la deuda local.

"Mantenemos nuestra posición sobreponderada en bonos soberanos, dado que la escalada de la guerra comercial se ha calmado significativamente en las últimas semanas, ya que ambas partes han mostrado su disposición a entablar un diálogo constructivo y reducir las tensiones", dijeron.

Además, consideran que los fundamentos internos se mantienen lo suficientemente sólidos como para permitir que los bonos soberanos converjan a mediano plazo a rendimientos similares a los de los créditos B-", dijeron.

En esa línea, y en cuanto a los fundamentos, preveen que se preserve el equilibrio fiscal, a la vez que proyectan que el gobierno acumulará reservas y retomará la senda de desinflación en los próximos meses, lo que lo posicionará favorablemente para las elecciones legislativas de octubre.

"Simulando un ejercicio de rendimiento total de 6 meses en el que la curva soberana logra normalizarse, alcanzando niveles de calificación crediticia B-, el GD38 y el GD35 presentan el mayor potencial de alza, en torno al 18%", estimaron.