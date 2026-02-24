Humand, la empresa argentina de base tecnológica, cerró una Serie A de financiamiento por u$s 66 millones, la más grande de América latina, según Nasdaq. La ronda fue liderada por los fondos de venture capital Kazak y Goodwater Capital. También participaron la argentina Newtopia VC y Y Combinator, e inversores como Arash Ferdowsi, fundador de Dropbox; Sebastián Mejía, de Rappi; Guillermo Rauch, de Vercel, entre otras personalidades. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y, desde este año, Executive Chairman del unicornio, también se sumó a la lista de inversores, vinculado a la compañía desde sus orígenes. Los fundadores de Humand, los argentinos Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, lo conocieron en 2016 cuando todavía eran estudiantes, durante una charla que el empresario dio en la universidad. “Humand entendió antes que nadie que la verdadera oportunidad está en conectar al 100% de las personas dentro de una compañía, no solo a las que están frente a una computadora. Tienen la ambición, la velocidad de ejecución y la visión global necesarias para construir una categoría desde América latina hacia el mundo”, señaló Galperin. Humand desarrolló un sistema operativo de inteligencia artificial destinado a automatizar tareas que tradicionalmente hacían los equipos de Recursos Humanos de las empresas, como responder consultas de empleados, facilitar el onboarding de una compañía, capacitar, entre otras funciones. Así, el respaldo financiero llega en un momento en el que la startup se encuentra en plena expansión regional. Según los fundadores, gracias a la última ronda de inversión podrán impulsar la expansión de Humand en la Argentina y en los 51 países donde ya operan. También financiará el desarrollo de su plataforma de inteligencia artificial. “Esta ronda consolida nuestra ambición de construir una compañía tecnológica global desde América latina. Se trata de un hito que nos permite acelerar nuestra expansión”, dijo Benenzon. Actualmente, más de 1,6 millones de personas y 1500 empresas utilizan la plataforma que emplea a 420 personas. Humand empezó en la universidad. Tras destacarse en competencias de programación, sus fundadores lograron captar la atención del Chief HR Officer de ArcelorMittal Acindar, que en 2019 les abrió la puerta para implementar su solución de comunicación interna en la compañía. La adopción fue rápida y la irrupción de la pandemia terminó de acelerar el proceso. Con ese antecedente como carta de presentación, en 2021 formalizaron el lanzamiento comercial de la aplicación. Ese mismo año decidieron mudarse a México para apalancar su expansión regional y, en apenas seis meses, sumaron 30 nuevos clientes.