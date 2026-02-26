El dólar oficial hoy jueves 26 de febrero cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, que sumó el miércoles $ 15, acumula no obstante una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 45). Además, se ubica $ 65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). No alcanzaba un valor tan bajo desde el 14 de octubre del año pasado, cuando cerró en $ 1380. En tanto, el dólar mayorista queda en $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1603,82. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy jueves 26 de febrero también sube 10 pesos y cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta. El paralelo subió 15 pesos durante el miércoles. No obstante, lleva perdidos $ 20 desde que comenzó el mes y $ 85 desde que arrancó el año ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 2,13%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 85 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2645 millones en 35 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.905 millones. El dólar oficial hoy jueves 26 de febrero opera a $ 1415 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El dólar marcó una leve suba ayer y cortó la tendencia bajista que mantuvo durante once ruedas de las últimas 14 ruedas. Se ubicó en los $ 1378, con un alza de 0,55% en el segmento mayorista, mientras que en el minorista Banco Nación trepó 0,7% y volvió a los $ 1400, un umbral clave, si bien sigue aún lejos del techo de la banda, que fue de $ 1602,24 por dólar. Leé la nota completa en este enlace.