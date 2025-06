La dura advertencia de Juan Carlos de Pablo a Milei por su plan para el dólar: "Es de mamado"

Desde mediados de abril, y en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno anunció la flexibilización del cepo cambiario y la implementación de un nuevo esquema de flotación entre bandas para el dólar.

A partir de allí, la administración de Javier Milei se comprometió a cumplir una meta de acumulación de reservas. La primera de ellas, prevista para junio, comprende un monto total de u$s 5.000 millones.

Sin embargo, a lo largo de estos dos meses, el Presidente y su equipo económico fueron contundentes. Si el tipo de cambio no llega al piso de la banda (actualmente a $ 1000), el Banco Central (BCRA) no comprará dólares.

Bajo esta decisión, el Ministerio de Economía comenzó a tomar medidas clave para sumar divisas a las arcas de la entidad que preside Santiago Bausili. En primer lugar, la licitación de Bonte 2030 -bono en pesos al que se suscribe en dólares-, logró captar u$s 1.000 millones.

Posteriormente, el Banco Central acordó un REPO con bancos internacionales por u$s 2.000 millones, monto que produjo un fortalecimiento de las reservas internacionales. Sumado a ello, el Tesoro anunció este lunes una nueva licitación de deuda para el próximo miércoles 25 de junio: ofrecerán Letras Capitalizables (Lecap) y Bonos del Tesoro Capitalizables (Boncap) con plazos de vencimiento en 2025, 2026 y 2027.

En este contexto, en el que no se están comprando divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MLC), el economista Juan Carlos de Pablo analizó las medidas que adoptó el Gobierno y sostuvo, en diálogo con el programa "Contexto Económico", que "las reservas no sirven para determinar el tipo de cambio".

El Gobierno salió a captar dólares para engrosar las reservas del BCRA

Al ser consultado sobre si el BCRA no compra dólares para mantener el dólar "calmo" -ahora cotiza a $ 1185 para la venta- y profundizar en la desaceleración de la inflación de cara a las elecciones, el doctor honoris causa de la UCEMA fue contundente.

"Decile a un oficialismo, o cualquier partido político, que no está preocupado por las elecciones. Es una pavada total, ¿en qué querés que piensen?", precisó.

El error que ve De Pablo en el plan para sumar reservas al Banco Central

En otro tramo de la entrevista, De Pablo remarcó que existe un problema técnico en lo que respecta a la acumulación de reservas en el Banco Central.

"Me dicen mis amigos, los que sí están al pie del cañón en materia financiera, vos tenés en el mundo un conjunto de tipos que maneja fondos internacionales y miran alrededor del Banco Central de cada país para ver la capacidad de pago ", planteó en primera instancia.

A modo de ejempló, agregó: " La política económica de Brasil deja bastante que desear, pero el Banco Central tiene u$s 400.000 millones. Entonces, le presto (dinero) . La política económica de Argentina está mucho mejor, pero no tiene (robustecido el BCRA). Entonces, no le presto".

Más allá de la cuestión nominal de las reservas internacionales, el economista observó un error clave. "Si el Gobierno se endeuda para aumentar las reservas es de mamado. Cualquiera se da cuenta que aumentan las reservas brutas y no el patrimonio neto".

Sus dichos se vinculan con las medidas que adoptó la cartera que conduce el ministro Luis "Toto" Caputo, cuyas licitaciones le permitirán acumular divisas en el BCRA y acercarse a la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional .

Las licitaciones de deuda que anunció Economía no modifican el patrimonio neto del BCRA, según De Pablo

Aunque, insistió en que Argentina enfrenta un problema de confianza crediticia. "Me parece que está ocurriendo un tema que tiene que ver con el tipo (fondos internacionales), con el cual vos tenés que interactuar, que tiene diagnósticos erróneos. Si no lo podés convencer, no sé cómo se soluciona esto. ¿Por qué? Porque el Estado, a los argentinos, no les pueden decir que hagan esfuerzo fiscal para pagar los intereses de la deuda", aclaró.