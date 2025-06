Caputo sale a renovar deuda por $ 10 billones y el mercado pone el foco en la tasa

Mucha expectativa despertó en la plaza local la licitación de deuda del Tesoro de este miércoles: son $ 10,4 billones los vencimientos que deben renovarse en un contexto de tasas altas. La Secretaría de Finanzas ofrecerá Letras Capitalizables (Lecap) al 31 de julio, al 29 de agosto, al 30 de septiembre y al 28 de noviembre de este año y al 30 de enero de 2026. También en el menú figuran los Bonos del Tesoro Capitalizables (Boncap) al 30 de enero y al 30 de junio de 2026 y una emisión adicional al 15 de enero de 2027.

No figuran en esta ocasión en el menú los Bonte 2030 con suscripción en dólares y destinado para inversores extranjeros. El equipo económico dispuso una pausa en la emisión de este papel para no saturar el mercado y dejar abierta la ventana para futuras emisiones. En las últimas dos licitaciones, el ministro Caputo se alzó con u$s 1500 millones que sirvieron para acercarse al cumplimiento de las metas de acumulación de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los vencimientos de deuda corresponden $ 5,6 billones a Lecap, $ 2,4 billones son dólar linked y hay $ 2,4 billones más por los bonos TZX25, DICP y CUAP, que ajustan por CER. El equipo económico apunta a homogenizar la deuda en pesos y, para ello, abandona las colocaciones que pagan en función de la evolución del dólar oficial o de la inflación minorista.

Junio está muestra una suba de las tasas en pesos, no sólo por un aumento de la demanda de dinero estacional (pago de impuestos y medio aguinaldo) sino también por la oferta de pesos del Banco Central (BCRA) que no se mantuvo, es más, disminuyó ante diferentes mecanismos de absorción adoptados por la entidad que preside Santiago Bausili.

¿Estrategia combinada del BCRA y el Tesoro?

Una de las alternativas que se barajan para esta licitación, y en función del alto monto de vencimientos, es que el Tesoro opte en coordinación con el BCRA por no renovar el total de los vencimientos y así otorgar más liquidez a la plaza.

Otro factor relevante es el fin de las Lefi en dos semanas. La liquidez de bancos deberá posarse en otros instrumentos como las propias Lecap.

"Con este cambio de política, los bancos van a tener que afinar el lápiz en el manejo de su liquidez y el riesgo financiero al no poder darse vuelta y convertir las Lefis en efectivo en caso de que lo necesiten (hay bancos con más tenencias de estos instrumentos que otros). Estimo que tendrán que madurar otros mercados como el interbancario para canalizar necesidades de liquidez. Por ahora, las opciones más líquidas son cuenta corriente en el BCRA (tasa cero) y cauciones, básicamente" escribió ayer en El Cronista Diego Saravia, ex economista del Banco Central de Chile.

Caputo y Bausili podrían actuar de manera coordinada.

"Está el mercado secundario de Lecaps que habrá que ver cómo se comporta y hasta qué punto el fisco está dispuesto a dejar que la tasa de interés (y sus fluctuaciones) sea la que realmente fije el mercado. Por ejemplo, en épocas de iliquidez esta puede aumentar y comprometer los objetivos fiscales" explicó.

Junio cierra con dólar sin grandes variaciones y el peso con rendimientos en el 2,8% mensual. Este mes el carry trade apuntó a plazos más largos con los rendimientos de los Bonte de 29% anual, muy atractivos con una inflación que ya se está moviendo al 20% interanual. El carry trade está vivo, pero a plazos más largos. "En una semana corta donde la caída del dólar fue protagonista, la curva de tasa fija subió +2,08% semanal en dólares. Mantenemos nuestra visión positiva" destacó en el informe semanal la firma Proficio.

Anoche Donald Trump con el anuncio de cese el fuego entre Israel e Irán colaboró al eliminar una fuente de incertidumbre del mercado. Clave.