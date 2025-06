Juan Carlos de Pablo habló del arresto domiciliario de Cristina Kirchner y reveló cómo impactará a la economía

Este martes, el Tribunal Oral N.º 2 decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y resolvió que no deberá presentarse hoy en Comodoro Py. De esta forma, la Justicia dispuso formalmente la detención de la expresidenta, que comenzó así a cumplir la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Al respecto, el economista Juan Carlos de Pablo fue contundente sobre el impacto que puede tener el arresto domiciliario de la expresidenta en la economía.

Además, el analista abordó otros temas principales que atraviesan la coyuntura local, con foco en el impacto del equilibrio fiscal en la inflación y las dudas sobre la toma de deuda para fortalecer reservas.

Cristina Kirchner presa: qué impacto tendrá en la economía, según Juan Carlos de Pablo

En diálogo por A24, De Pablo se refirió a las posibles repercusiones de la detención de Cristina Kirchner sobre la coyuntura económica argentina y fue contundente.

"No tengo la menor idea. Pero no conozco ninguna persona que me diga que a raíz de esto va a comprar o dejar de comprar un auto", respondió, sugiriendo que la noticia no tendrá un impacto significativo en las principales variables económicas .

Luego, el economista hizo alusión al dato inflacionario de mayo, que cerró en 1.5%, señaló que estuvo en línea con las estimaciones privadas y remarcó que el dato marca una continuidad en la tasa de inflación decreciente.

Qué dijo De Pablo sobre la inflación de los próximos meses

De todas formas, el economista le envió un mensaje a Milei y le recomendó al Gobierno no desesperarse ante una eventual suba del costo de vida: "Si en vez de 1,5 da 1,9 en junio, no nos vamos a cortar las venas".

Igualmente, De Pablo aclaró que no observa cambios significativos en ese frente antes ni después de las elecciones. Según remarcó, lo más relevante es cómo el equilibrio fiscal ha permitido reducir la inflación, aunque reconoció una recuperación heterogénea entre sectores productivos.

Las dudas sobre la toma de deuda para fortalecer reservas

De Pablo también habló de las críticas de algunos economistas al Gobierno por la estrategia de tomar deuda. Aseguró que las reservas del BCRA no se usan para sostener el tipo de cambio ya que este se encuentra en un sistema de flotación cambiaria .

"El dólar flota pero parece que tiene que tomar deuda para aumentar las reservas. Es como endeudarse y pensar que uno es más rico porque tiene más efectivo en el bolsillo; tu patrimonio neto no se modificó", cuestionó en alusión a la postura de los detractores.