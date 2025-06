Los números con los que el Gobierno recibe la primera auditoría del FMI

El Gobierno se prepara para recibir la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la primera revisión del nuevo programa Extended Fund Facility que se cerró en abril.

El organismo ratificó las declaraciones de la vocera Julie Kozack de la semana pasada, en las que indicó que un equipo del organismo tiene previsto visitar Buenos Aires esta semana.

Con corte al 13 de junio para la primera revisión, el programa verá el cumplimiento de sus metas de resultado fiscal positivo y control de la emisión monetaria. Tras el debut del sistema de bandas cambiarias, en tanto, el BCRA no compró reservas y la meta de acumulación para el arranque del programa no se cumplió, aunque el equipo económico busca contabilizar los dólares con los que se hizo el Tesoro.

Tanto el FMI como el ministerio de Economía evitaron confirmar la fecha de arranque de la misión. En el Palacio de Hacienda, en tanto, recibirán a los técnicos del Fondo con los datos de cumplimiento de la meta fiscal.

"Al observar el frente fiscal, el Gobierno cumplió con amplio margen la meta acordada en el programa EFF firmado con el FMI en abril", evaluó un informe de la consultora ACM. "A fin de mayo, el piso establecido para el resultado primario acumulado era de $ 6,07 billones, mientras que el resultado efectivo alcanzó los $ 6,9 billones, implicando un sobrecumplimiento superior a $0,8 billones", indicaron los economistas.

Asimismo, destacaron que "este desempeño se da en un contexto distinto al del año pasado: En 2024, el ajuste se sostuvo principalmente en la reducción real del gasto previsional . En 2025, en cambio, esa partida pasó a traccionar el gasto primario, junto con las transferencias a provincias, en un esquema donde persisten recortes en subsidios y programas sociales".

La meta de reservas y la demanda de dólares

Por la meta de acumulación de reservas, de u$s 5000 millones, tanto en el Gobierno como en el organismo reconocen que "la meta que importa" es la anual, por lo que puede haber un 'waiver' sin generar demasiados sobresaltos. Fue uno de los puntos en los que, on the record, el FMI evitó responder la semana pasada en su conferencia quincenal.

El corte de las metas estaba previsto para el 13 de junio. Desde entonces, se aceleró la liquidación de divisas del campo y el tipo de cambio volvió a acercarse al piso de la banda, aunque no llegó a la marca de $ 1100 que le permitiría al BCRA comprar .

En esta última semana, antes de que venza el alivio temporal por la rebaja en retenciones a las exportaciones, se espera un fuerte caudal de divisas por la liquidación del campo. Según las estimaciones, junio estaría en el orden de u$s 3500 millones pero podría casi duplicarse si se vuelcan los granos acopiados, con cálculos que trepan hasta los u$s 6500 millones.

En tanto, el Gobierno enfrentará el 9 de julio un vencimiento de deuda con los bonistas reestructurados por capital e intereses de unos u$s 4500 millones, lo que puede generar una baja de las reservas.

Esta primera revisión del FMI, en tanto, trae aparejado un desembolso por u$s 2000 millones, luego del giro inicial por u$s 12.000 millones. A fin de año se espera otro giro por u$s 1000 millones más del FMI para completar los u$s 15.000 millones comprometidos para el primero de los cuatro años y medio del acuerdo, que tiene 10 años de repago.