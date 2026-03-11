El presidente de YPF, Horacio Marín, anuncio un split de acciones y el papel de la petrolera en los mercados de Argentina y en Nueva York pegaron un salto ¿Se repetirá? ¿Por qué las empresas acuden a esta operación? ¿De qué se trata? Un split es una operación mediante la cual una empresa aumenta la cantidad de acciones en circulación dividiendo las existentes. Como resultado, el precio unitario del papel disminuye en la misma proporción, aunque el valor total de la compañía y la participación de los accionistas no se modifica. Quien tenía una acción, ahora tiene dos que suman en conjunto el mismo valor y participación social que antes. En términos de mercado, el objetivo principal suele ser mejorar la accesibilidad y la liquidez del activo. Cuando una acción alcanza precios elevados, un split reduce el valor nominal de cada título y facilita la entrada de inversores minoristas, lo que tiende a ampliar el volumen de operaciones. Nau Bernués, asesor financiero y CEO de Quaestu, explicó que el mecanismo consiste en emitir más acciones para reducir su precio unitario. “No cambia el valor total o la capitalización de mercado. Lo que se busca es que el minorista pueda comprar la acción más fácilmente. Si una acción vale $ 300.000 necesitás ese monto para comprarla. Pero si hacés un split 10 a 1, el precio podría bajar a $ 30.000 y ya con ese monto se puede acceder”, detalló. Añadió Bernués que, si bien el trasfondo económico no se modifica, el mercado suele interpretar este tipo de anuncios como una señal positiva. “En general los split de acciones son bien recibidos. No es que alguien vaya a obtener una ventaja directa, pero facilita el acceso y suele tomarse como una buena noticia para la empresa. Para un inversor que quiere comprar el papel con menos dinero disponible, puede ser una oportunidad interesante”, concluyó. Por ejemplo, tras conocerse que YPF haría un split de sus acciones, el valor subió con fuerza en la Bolsa y en Wall Street. Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, interpretó que “sí mejora la liquidez y facilita el acceso de inversores minoristas, lo que suele ser bien recibido por el mercado”. “Me parece una muy buena noticia -agregó-. YPF sigue siendo una compañía que nos gusta por su posicionamiento en Vaca Muerta y por el potencial estructural del sector energético argentino”. Mariano Ricciardi, CEO de la Consultora financiera BDI, aclaró que en la fecha del anuncio (11 de marzo de 2026) no hubo un anuncio formal de YPF ante la CNV, BYMA o la SEC sobre un split ya aprobado y que apunta a la acción local y no al ADR en Nueva York. “Un split de acciones es simplemente un desdoblamiento, la empresa aumenta la cantidad de papeles en circulación y reduce proporcionalmente el precio por acción, sin modificar el valor económico total de la compañía”, comentó. “Su inversión total sigue siendo la misma. El efecto principal es bajar el ‘ticket’ de entrada y hacer la acción más accesible, lo que suele mejorar la liquidez y atraer a más inversores minoristas", coincidió con los otros analistas. Así un split no genera valor por sí mismo ni cambia los fundamentos de la empresa. No mejora el balance ni garantiza subas en la cotización. Lo que sí puede hacer es volver más operable la acción, especialmente en mercados como el argentino donde el precio nominal influye mucho en la decisión del inversor. Por eso, más que una oportunidad automática de ganancia, el impacto real suele ser mayor participación y profundidad en el mercado. La posibilidad de YPF, por caso, surgió en un momento en el que el interés por los activos argentinos crecía en Wall Street. Horacio Marín explicó que “al bajar el precio se le da acceso a inversores con distintos niveles de ingresos. Es una buena decisión”, señaló en una entrevista. Según consignó Bloomberg Línea, la idea surgió a partir de conversaciones con la bolsa porteña y todavía restaba resolver si el desdoblamiento podría implementarse únicamente en el mercado argentino o si debería replicarse también en el New York Stock Exchange, donde cotizan los ADR de la petrolera.