Inversiones para dormir tranquilo: recomendaciones de expertos para perfiles conservadores

Desafiante con mayúsculas. Así se presenta 2022 para la economía argentina. Hay pronósticos más duros, otros más benévolos, pero todos comparten que los desafíos por delante son muchos, sumados a un viento externo que ya no será de cola sino de frente.

El banco de Inversión Goldman Sachs está probablemente entre los más severos en su outlook: "Se prevé que el crecimiento se desacelerará drásticamente en 2022, pero la inflación no. El ajuste fiscal es urgente, pero no se busca. El ajuste del tipo de cambio es imprescindible, pero una cuestión de difícil gestión dado el entorno muy elevado de 50 por ciento de inflación", plantea el informe elaborado por Alberto Ramos, Managing Director y Head para Latinoamérica de la entidad.

"A los inversores les preocupa que un programa light con el FMI, que no induzca un reequilibrio macroeconómico tangible a corto plazo no mueva la aguja de las políticas y, por lo tanto, no mejorará el desempeño macroeconómico y no permitirá que Argentina recupere el acceso a los mercados de financiamiento voluntario", define Goldman Sachs en su informe.

"Las variables a monitorear serán la inflación (CER), la evolución del tipo de cambio nominal, el tipo de acuerdo estructural con el FMI y la liquidación de la cosecha a partir de marzo", advierten los analistas de First Mariva para los primeros meses de 2022 y le agregan a la agenda local el dato externo que no podrá dejar de mirarse: "La volatilidad de la tasa de interés global que tiene impacto en todos los activos de riesgo".



"Para el mercado el acuerdo es un punto clave", dice Sabrina Corujo, directora de PPI. "Se entiende que cerrarlo implicaría -por pedido del organismo- un sinceramiento y normalización de ciertas variables. La política monetaria y fiscal entran en este mismo juego. Y en donde la lectura inicial sobre el famoso, pero aún desconocido, plan plurianual será un primer paso y la credibilidad será lo que el mercado compre o no", analiza.

Pasar el verano

En este contexto, ¿cómo terminar el verano sin sobresaltos con el dinero invertido? Los analistas consultados coinciden en recomendar a los inversores minoristas, a aquellos que no están en el día a día del mercado, ni monitoreando variables, tomar posiciones defensivas para salir de vacaciones tranquilos.

"En este marco, inversores conservadores pueden optar por alternativas de inversión que apunten a resguardar el capital, tanto vía cobertura inflacionaria como cambiaria. Así, las opciones principales son deuda indexada por inflación vía títulos ajustables por CER y títulos dollar linked o futuros de dólar , que cubren ante movimientos del dólar mayorista", lanza como primera recomendación Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS y apunta a posicionarse vía Fondos Comunes de Inversión (FCI). "SBS Renta Pesos (cobertura inflacionaria) y SBS Capital Plus FCI (cobertura cambiaria), creemos que son buenas opciones para perfiles conservadores dado que nuestro escenario base apunta a una elevada inflación en los próximos meses producto de distintas presiones como emisión monetaria de 2021, reajustes de precios relativos, aceleración en el ritmo de devaluación y a una aceleración en el ritmo del crawling peg en el dólar mayorista".

El informe del banco de inversión Goldman Sachs también pone foco sobre devaluación e inflación: la economía crecería un 2,9 por ciento, la inflación se mantendría en torno al 50 por ciento y el peso debería devaluarse para acortar la brecha con el tipo de cambio libre, según el informe. "Anticipamos una devaluación considerable del ARS / USD fuertemente administrado (a 160 para fines de 2022) y el restablecimiento de algunos controles de precios y tarifas reguladas obsoletas", señala Goldman Sachs.

Localmente, para el consenso de analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, la inflación minorista se mantendría por encima de 50 por ciento , más específicamente 51,2 por ciento en promedio, con lo cual proteger el capital ahorrado de esta variable es sin duda un punto clave para 2022. El tipo de cambio oficial lo proyectan en $161,3 para diciembre de 2022.

Los analistas de First Mariva recomiendan una cartera bien diversificada: 30 por ciento en ON dólar linked (YPF22 y TV23) otro 30 por ciento en bonos CER (TX23 y letras del Tesoro X30J2 que vencen en junio). Un 20 por ciento en obligaciones negociables (ON) en dólares y acá sus recomendadas son Telecom (Teco26) y Pan American Energy con vencimiento en 2027, "dos de los créditos que más nos gustan con cupones de 8 por ciento y 9,1, respectivamente", dicen en la administradora.

Completan su recomendación de inversión con un 20 por ciento colocado en FCI y Cedears: 10 por ciento en el MAF ahorro (fondo constituido por una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de corto plazo que busca lograr un rendimiento similar a la tasa Badlar); 5 por ciento en el FCI MAF acciones y 5 por ciento en Cedears.

En cuanto a los Cedears, sugieren bancos de los Estados Unidos como WFC y Citi "que podrían comportarse bien ante movimientos en la tasa de interés".

"Adoptar una posición defensiva para aquellos inversores que entiendan que el escenario puede ser volátil podría ser una buena decisión", apunta Corujo, de PPI. "Apuntamos a instrumentos con cierto ajuste, como CER, en un marco de expectativas de inflación que vuelven a acelerarse arriba del 3 por ciento mensual y seguimos siendo constructivos con algo de posición en dollar linked", dice.

"Para este tipo de inversor -señala Corujo- creo que los FCI son la mejor opción. Por su mínimo bajo de inversión, su diversificación y el manejo activo por parte del portfolio manager". Recomienda una cartera que combine mayor proporción de ajuste CER, con algo de dollar linked y tasa variable para una estrategia defensiva.

Desde Adcap, la estrategia para un verano sin demasiados sobresaltos también es un mix entre instrumentos que ofrezcan protección contra inflación y devaluación. "Para inversores que busquen protección de capital con devengamiento atractivo de tasa los fondos t+1 son la mejor opción". Sus sugeridos: Adcap Balanceado II que tiene como objetivo generar retornos por encima de la inflación y el Adcap Retorno Total compuesto por instrumentos ajustados al dólar oficial.

Cómo moverse para acotar los riesgos

1. Diversificar

"La tranquilidad en términos de inversiones se logra bajando el riesgo de nuestras posiciones. La diversificación nos ayuda a mitigar ese facto y darle más estabilidad a nuestro patrimonio".

2. Definir un objetivo y plantear una estrategia

"La volatilidad que tienen los mercados puede generar impaciencia y malestar en quienes recién se inician y ven su capital subir y bajar todos los días. Por eso es recomendable que si ya tenemos un plan lo respetemos y le demos el tiempo requerido".

3. Paciencia

"La construcción de riqueza es un proceso lento que requiere tiempo, nada bueno se consigue de manera genuina de la noche a la mañana. El pensamiento enfocado en el mediano plazo siempre termina dando sus frutos, el mercado siempre premia a los pacientes".

La versión original de esta nota se publicó en el número de enero de revista Apertura.