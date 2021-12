El oscuro pronóstico de Goldman Sachs para Argentina en 2022: devaluación y poca confianza en acuerdo con el FMI

Goldman Sachs publicó un duro informe sobre la economía argentina en 2022. El reporte analiza el impacto del rechazo del Presupuesto 2022 en Diputados y la incertidumbre sobre las demoradas negociaciones con el FMI por la deuda.

El análisis de Goldman Sachs, una de las bancas de inversión más influyentes del mundo, deja en claro el escepticismo de las calificadoras de riesgo sobre el acuerdo con el Fondo que pueden alcanzar el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En su párrafo más saliente, Goldman Sachs sentencia: "En 2022-23 se espera que la economía enfrente vientos en contra debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y financieros, y micro distorsiones crecientes y asignación ineficiente de recursos, debido a un amplio conjunto de controles de capital, financieros, comerciales, laborales, cambiarios y de precios que distorsionan, en medio de una débil credibilidad de las políticas".

Además, el informe elaborado por Alberto Ramos, Managing Director y Head LatAm Economics de Goldman Sachs, plantea que " el FMI enfrenta importantes problemas de reputación al suscribir un nuevo programa con Argentina , ya sea un programa ligero o completo, dado el alto riesgo de fallas repetidas".

Las duras advertencias de Goldman Sachs

1-Reservas

"El stock de reservas internacionales netas utilizables se está agotando peligrosamente, pero hay pocos indicios de que la política monetaria, cambiaria y de tipos de interés se desplace hacia una senda más convencional", señala el informe en otro tramo saliente

2-Acuerdo con el FMI

Sobre las negociaciones con el Fondo, Goldman Sachs sostiene que el acuerdo "sigue siendo un tema abierto con una resolución difícil e incierta dada la tibia disposición de las autoridades a adoptar un ajuste macroeconómico".

" El mercado ha estado esperando y esperando un nuevo programa del FMI desde la última reestructuración de la deuda de Argentina en agosto de 2020 . El panorama macroeconómico de Argentina en los próximos 2-3 años estaría condicionado por las políticas, reformas y metas de desempeño acordadas en el contexto de un nuevo programa del FMI. Pero no todos los programas son iguales y la probabilidad de una negociación fallida o un programa fallido no es baja".

También apunta que "a los inversionistas les preocupa con razón que un programa ligero del FMI que no induzca un reequilibrio macroeconómico tangible a corto plazo no mueva la aguja de las políticas y, por lo tanto, no mejorará el desempeño macroeconómico y permitirá que Argentina recupere el acceso a los mercados de financiamiento voluntario", insiste la banca de inversión.

Por otro lado, "programa tradicional del FMI completo con una sólida matriz de políticas beneficiaría en última instancia a Argentina, pero probablemente no sería aceptado por las autoridades o, si se aceptara, posiblemente fracasaría", plantea.

El duro pronóstico de goldman sachs para 2022

El reporte de Goldman Sachs advierte que " sin un marco de política creíble respaldado por un ajuste fiscal estructural y una política monetaria más estricta , es probable que las ganancias de competitividad externa derivadas de la devaluación de la moneda sean efímeras, ya que avivarán la inflación"

En ese sentido, señala que:

"S e prevé que el crecimiento se desacelerará drásticamente en 2022, pero la inflación no" .

. "El ajuste fiscal es urgente, pero no se busca ".

". "El ajuste del tipo de cambio es imprescindible , pero una cuestión de difícil gestión dado el entorno muy elevado de 50% más inflación".

, pero una cuestión de difícil gestión dado el entorno muy elevado de 50% más inflación". "El peso necesita devaluarse. La brecha entre el tipo de cambio oficial y no oficial en la sombra supera el 100%. Anticipamos una devaluación considerable del ARS / USD fuertemente administrado (a 160 para fines de 2022) y el restablecimiento de algunos controles de precios y tarifas reguladas obsoletas".

