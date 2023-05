Inversiones en Cedear: arrancó la etapa del año más difícil para Wall Street pero ven oportunidades

Estamos ya a mitad de mayo y cada vez que llegamos a esta altura del año suele llegar a la memoria de los inversores la famosa frase "sell in may and go away".

Esto hace referencia a que, con la llegada de mayo, se inicia un ciclo con una mala performance para las acciones en Wall Street.

Sin embargo, este año puede ser distinto, gracias a que se han dado buenos balances corporativos y una inflación que está apuntando a la baja. El sector tecnológico y el financiero están entre los favoritos.

Sell in may and go away

Un viejo adagio dice que los inversores deben "vender mayo y marcharse" (sell in may and go away). El análisis histórico sugiere que los meses de verano del mercado tienden a ser los más débiles del año.

Las estadísticas matemáticas lo demuestran, ya que u$s 10.000 invertidos en el mercado de noviembre a abril superaron ampliamente la cantidad de mayo a octubre.

Generalmente, las caídas son significativamente más fuertes desde mayo a noviembre.

La historia de la famosa frase tiene sus raíces en algunos de los peores desplomes bursátiles de la historia, que ocurrieron en octubre, incluido el desplome de Wall Street de 1929 y el Lunes Negro en 1987.

En los últimos 30 años desde entonces, los rendimientos del mercado de valores han sido más bajos durante el periodo de mayo a octubre, en comparación con noviembre a abril.

De esta manera, "sell in may and go away" es un refrán de inversión que dice que un inversor puede mejorar los rendimientos anuales vendiendo acciones en mayo y no reinvirtiendo hasta noviembre.

Incluso, los rendimientos históricos suelen mostrar señales similares.

Desde 1990 hasta 2022, el S&P 500 ha tenido un rendimiento de alrededor del 2% de mayo a octubre, mientras que de noviembre a abril ha promediado alrededor del 7 por ciento.

Según Real Investment Advice, el periodo de noviembre a abril tiene un promedio de suba de 27% en el S&P500, contra un 7,4% para el periodo de mayo a octubre.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash Inversiones resaltó que hay algo de cierto en el dicho.

"La media de retorno de los meses mayo a octubre es de 0.39% mientras que la del resto del año es del 0.84%. El CAGR da 2.76% para mayo octubre versus 9.08%. En distintas ventanas de tiempo se observan resultados donde la ventana mayo-octubre tiene una peor relación retorno/volatilidad que los demás meses", afirmó.

Paulino Seoane, Head of Investment Ideas Balanz, afirmó que la frase tiene su verosimilitud desde el punto de vista de la estadística y el análisis de tendencias históricas.

"El trimestre que estamos transitando suele ser uno de los más débiles del año, hasta que comienza el verano en el hemisferio norte. Por lo tanto, el 'go away...' suele ser un par de meses nada más", explicó.

Seoane detalló que hay factores importantes a considerar desde el punto de vista fundamental para entender la coyuntura actual.

En ese sentido, Seoane remarcó que además de comprar o vender según el periodo del año, también es muy importante la correcta diversificación de calidad en un portafolio.

"Los resultados del primer trimestre han sido sorprendentemente buenos, lo cual era muy necesario para sostener el actual nivel de precios que consideramos un poco elevado dado el contexto macro y de dinámica de las tasas de interés. La Fed tal vez haya llegado a su tasa objetivo y solo resta esperar que la medicina haga efecto sin provocar una recesión pronunciada", señaló.

Oportunidades en Cedear

Este año viene teniendo sus cosas positivas y negativas. Del lado positivo es que, a diferencia del 2022, las acciones operan con ganancias, recuperando parcialmente las fuertes pérdidas evidenciadas durante el año pasado.

Además, la inflación convergió a la baja, mientras que se especula que la Fed haya alcanzado su pico en la suba de tasas.

Del lado negativo, se han dado quiebras bancarias que ponen en riesgo la estabilidad del sistema, a la vez que el mercado sigue atento a un eventual default de la deuda americana.

En este contexto, y dado que estamos en mayo, posicionarse en acciones es un desafío y conlleva riesgos implícitos a tener en cuenta.

Los analistas de Criteria afirmaron que los datos publicados este mes sobre la inflación de abril, sugieren que la Fed finalmente podría estar ganando la batalla.

Según el índice de precios al consumidor, la inflación subió un 0,4% en el mes de abril y la variación interanual del índice avanzó un 4,9%.

"Como inversor, la inflación es una de las principales preocupaciones. Afecta a los mercados al presionar las valuaciones de los activos y erosionar los márgenes de las empresas. Además, con mayores presiones inflacionarias, los márgenes corporativos tienden a reducirse, lo que resulta en una disminución de las ganancias de las empresas", dijeron desde Criteria

La inflación estuvo cediendo en el margen y se mantiene alta. Sin embargo, desde Criteria encuentran oportunidades en compañías que pueden resistir el impacto de los precios en aumento.

Entre ellos destacan acciones de PepsiCo, un gigante de las bebidas y los refrigerios, que informó sólidos resultados del primer trimestre de 2023 y aumentó las perspectivas para el año fiscal.

"En parte, por su fuerte poder de fijación de precios en sus productos, que le permitió sortear con éxitos las presiones inflacionarias en sus líneas de negocios. La noticia fue bien recibida por el mercado, alcanzando el precio de la acción nuevos máximos históricos", comentaron.

Además, destacaron que grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Alphabet (Google) que, según Criteria, cuentan con posiciones sólidas de efectivo neto en sus balances, pueden generar valor a través de posibles revisiones al alza en el flujo de caja futuro.

"Estas empresas tienen un mayor potencial en el contexto actual, ya que su valorización podría darse por futuras correcciones al alza en sus flujos de caja. Los buenos resultados del primer trimestre presentados esta semana por parte de estas dos compañías refuerzan dicha tesis", afirmaron.

Así, el Portafolio Recomendado de cedears de Criteria contiene un 20% de acciones de Google, 10% de acciones de Microsoft, y 10% de acciones de PepsiCo.

Además, es complementado con un 10% en McDonalds, 10% en Cisco Systems, 10% en Berkshire Hathaway y 20% en Visa.

El dato de inflación de 4,9%, el cual mostró una permanencia a la baja llevó a que el mercado vea oportunidades tanto en el sector tecnológico como en el financiero.

"El sector tecnológico es quien parece beneficiarse", aseguró Diego Méndez, Senior Research Analyst de PPI. Las empresas de ese rubro fueron las más afectadas en 2022 por la agresiva suba de tasas de la Reserva Federal. Ahora, podría empezar a revertirse esa tendencia.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, considera que "las valuaciones de empresas tecnológicas de alta calidad bajaron en 2022 y pueden ser una oportunidad a mediano plazo".

Finalmente, Santiago Ruiz Guiñazú, miembro del equipo de estrategia de Banza, detalla que tienen una cartera para inversores conservadores y otra para más agresivos. La primera está compuesta por Cedear de Coca Cola (KO), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) y JP Morgan (JPM).

"Creemos que JPMorgan se puede beneficiar de la reciente turbulencia dentro de los bancos regionales de Estados Unidos. La elección de este Cedear y el de Coca Cola tiene que ver con que son empresas consolidadas que pagan de forma regular dividendos a sus accionistas", explicó.

Para perfiles más agresivos, Banza recomienda Tesla (TSLA), Vista (VIST), Amazon (AMZN) y Meta (META).