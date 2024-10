¿Hay que devaluar? Qué dijo Milei sobre el atraso del dólar

Este miércoles, el presidente Javier Milei respondió a los pedidos de devaluación surgidos en las últimas semanas a raíz del atraso del dólar oficial, el cual desde diciembre se viene actualizando al 2% mensual, muy por detrás del avance de la inflación.

Lo hizo en un discurso compartido en la XXXV Asamblea Plenaria del CEAL, donde criticó a los economistas que advierten por el atraso del tipo de cambio real y señaló por qué el no cree necesario reajustar el valor del dólar oficial: su explicación.

Milei explicó por qué no hay que devaluar

"Son un fastidio ya", se quejó el presidente Javier Milei sobre los "econochantas" que presuntamente piden una devaluación, y justificó su postura: "Si yo tengo equilibrio fiscal y tengo constante la cantidad de dinero, no tengo elementos de la política económica que estén generando un problema artificial".

Así, según el Presidente, dado que los actuales problemas económicos de la Argentina están vinculados a la economía real [productiva], y no a la financiera, devaluar no sería una solución viable.

Para explicar esto, ilustró con un ejemplo: "Supongamos que tengo una economía de transables y no transables y, por algún motivo, viene un terremoto y me rompe la mitad del sector no transable, eso haría que sus precios suban", dijo.

Y continuó: "La lógica de los econochantas me estaría diciendo que el tipo de cambio real está apreciado, porque [en base a su ejemplo] estaría subiendo mucho el precio de los transables".



Por ende, "¿cómo lo querrían arreglar los econochantes? 'devaluá, devaluá, devaluá, el tipo de cambio está atrasado'", se burló el Presidente, quién no está de acuerdo con esta postura.



¿Por qué? "Porque si yo devalúo y les hago caso, el problema es que yo necesitaba mandar los recursos al sector no transable y devaluando rompo la señal de precios y, por lo tanto, no termino nunca de resolver el problema", concluyó Milei para justificar su postura.

Tras esto, el primer mandatario criticó que la Argentina "tiene ese problema" desde que existe el Banco Central, ya que -según su análisis- esta institución "se utiliza para corregir problemas del sector real".

Sin embargo, "los problemas del sector real se arreglan en el sector real y lo único que puede hacer el BCRA es mantener la inflación a raya", remarcó el Presidente para cerrar.

Pese a lo dicho por el Presidente, el último informe de Panorama Monetario y Financiero que elabora la consultora LCG calcula que, de mantenerse esta dinámica, a fines del 2024 "se consumiría toda la ganancia de competitividad precio lograda con la devaluación [de diciembre del 2023]"

Esto ubicaría al dólar oficial en niveles similares a los de noviembre del año pasado, con las regulaciones dispuestas en su momento por Sergio Massa, y también en su nivel más bajo desde octubre del 2015.