El dólar blue y las divisas financieras se mantienen en calma y con tendencia a la baja en los primeros meses del 2024, pero Salvador Di Stefano adelantó hasta cuándo llegará esta cotización además de ponerle un punto final a la recesión argentina.

"Emerge una nueva forma de hacer negocios, el dólar dejo de ser objeto de deseo, hay nuevas alternativas de inversión", sostuvo Di Stefano en el último informe de su consultora, SDS, en la cual analiza cómo está la economía y las posibilidades que existen para colocar los ahorros.



El analista financiero también detalló que "el Gobierno ya no tiene déficit fiscal, no tiene necesidad de emitir, el aumento de las tarifas les quita rentabilidad a las empresas, los aumentos de precios generan una alta recesión, y no hay pesos en el mercado".

Hasta cuándo seguirá quieto el dólar según el gurú del blue

A causa de esta realidad, "el precio del dólar se ahoga ante la falta de pesos, no hay billetes para salir a capturar el precio del dólar blue, y se recurre a la venta del dólar MEP o CCL para salir a buscar liquidez y cubrir el rojo de las empresas".

"El dólar está dejando de ser objeto de deseo, la plaza está muy ofertada y difícilmente pueda subir en la medida que no retorne la liquidez al mercado. Para expresarlo mejor, puede subir, pero difícilmente lo haga a igual ritmo que la inflación", consideró Di Stefano en el informe sobre la divisa estadounidense.



Dólar e inversiones: las recomendaciones del gurú del blue

Según Di Stefano, "la compra de bonos en pesos parece el mejor camino, y las acciones el sendero de la esperanza de un gran negocio a futuro" como alternativa a la compra de dólares: los dos que recomienda son el TX26 y TX28, además del plazo fijo UVA hasta $ 5 millones.

Por otro lado, en una entrevista con Radio Rivadavia advirtió que "si queres construir, construí, si te queres comprar el auto, compralo, porque la inflación en dólares va a ser muy alta en la Argentina" ante la disparidad de la suba de la divisa oficial y la inflación arriba de los dos dígitos "al menos hasta mayo".

Qué hay que hacer con los dólares en el 2024 según el Gurú del blue

También analizó la recesión en la que entró la Argentina tras la devaluación y sostuvo que "si vos tomas lo que pasó en 2018 y 2019 es que dura 6 meses, por lo que, desde junio en adelante, la economía debería empezar a mostrar mejoras, pero los primeros 90 días son los más duros".

"Lo que no debe ocurrir es que el Gobierno devalúe de vuelta, porque lo que se genera es una nueva ronda de aumentos de precios con suba de la tasa de interés, por lo que se cuentan nuevamente seis meses desde ahí", cerró Di Stefano sobre qué debe pasar para que se reactive la economía.