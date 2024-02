El cambio político que se produjo en la Argentina en las últimas elecciones también trajo aparejado fuertes modificaciones en el panorama financiero, por lo que los ahorristas buscan alternativas para no perder rendimientos en sus inversiones frente a la inflación.

Uno de los especialistas que buscan soluciones a esta problemática es el asesor financiero Salvador Di Stefano, el cual dejó consejos para conocer en dónde se pueden poner los dólares que se tienen "abajo del colchón" además de describir cómo será el futuro económico.

"El plan económico lo que va a revertir es el 'plan platita'. Antes en lo que claramente tenías que invertir era en el dólar, porque el déficit lo financiaba con inflación y pisaba las tarifas. Era un viva la vida hoy porque el futuro no sabes si existe. Ahora pasamos a la inversa: el plan 'no hay plata'", detalló Di Stefano en dialogo con LN+.

Qué hay que hacer con los dólares en el 2024 según el gurú del blue

El analista describió que "Milei dijo durante toda la campaña que la inflación era un fenómeno monetario. Si vos no vas a emitir, es probable que si los precios suben se va a tener una recesión y el dólar no tiene espacio para subir, porque no vas a tener para llegar a fin de mes".

Los consejos financieros del gurú del dólar blue

En este contexto donde los precios corren a un 20% mensual y el dólar se devalúa mediante el crawling peg del Banco Central a un 2% cada 30 días, Salvador Di Stefano opinó cuáles son las mejores opciones para poder colocar los ahorros.

"Por ejemplo, los comerciantes tienen tres caminos: o desarman el plazo fijo, ponen en oferta el stock o vende los dólares ahorrados. No hay un escenario que la devaluación sea más alta que la inflación en pesos", sostuvo en su participación.

Dólar, importaciones e inflación: el tipo de cambio de la industria y las señales que preocupan

Sobre la situación del dólar, puntualizó que si hay "una inflación de 220% y una devaluación de 120%, vas a tener aumentos en dólares superiores al 40%. Hay que gastarlos hoy, no mañana, porque aumentan las propiedades, la construcción, todo lo que se mide en esa moneda".

Por último, dejó un análisis global de la situación económica: "Si se busca crecer por los ahorros que se transforman en inversión, es el camino, porque se genera empleo y más riqueza. Si se genera un crecimiento por consumo como el kirchnerismo, nos destruye como Nación, vas a tener más inflación. El consumo es grasa, la inversión es músculo", cerró.