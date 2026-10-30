Bombero rescatista con traje de protección y casco blanco, combatiendo un incendio en una planta química. Operativo para extinguir el fuego y eliminar una fuga de amoníaco. Habla por un walkie-talkie. Imagen de archivo y meramente ilustrativa.

Unos 48 trabajadores fueron afectados por una fuga de amoníaco registrada la víspera en una planta procesadora de pollos en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central de Paraguay, informó este viernes el Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad estatal encargada del sistema de salud de los afiliados del país.

Cuántos trabajadores fueron atendidos por la fuga de amoníaco en Paraguay

Un total de 30 trabajadores de la empresa Pollpar S.A., donde ocurrió la fuga, fueron atendidos en el Hospital Central del IPS de Asunción, la capital del país, y otros 18 recibieron atención médica en la Clínica Yrendague de Mariano Roque Alonso, indicaron fuentes del IPS.

En un primer reporte emitido el jueves, el IPS dijo que había asistido hasta entonces a al menos 11 personas.

Cuál es el estado de los pacientes: 26 altas y cuatro mujeres bajo observación

En una conferencia de prensa, la directora médica del Hospital Central del IPS, Cristina Ghezzi, afirmó que 26 personas recibieron el alta médica durante la madrugada y que cuatro mujeres continúan “bajo observación” con asistencia de oxígeno. Las cuatro pacientes internadas presentaron “dificultad respiratoria”, afonía, dolor de garganta, náuseas y cefalea, entre otros síntomas, detalló.

Ghezzi destacó que, de los 30 pacientes que ingresaron al Hospital Central, 21 eran mujeres y 9 hombres, todos adultos jóvenes de entre 18 y 40 años. La directora aseguró que “ninguno presentó lesiones en la piel” y que los síntomas fueron respiratorios. Los 18 trabajadores atendidos en la Clínica Yrendague también recibieron el alta, según las fuentes del IPS.

Qué dijo la empresa Pollpar sobre la pérdida de amoníaco en su planta de pollos

Según un comunicado que la empresa difundió el jueves, su personal de Salud y Seguridad Ocupacional identificó “una pérdida leve en una válvula de amoníaco ubicada en un sector externo a producción”. Eso llevó a activar los protocolos de emergencia y a evacuar a quienes se encontraban en el área.

La compañía indicó que la zona afectada fue restringida “hasta completar las verificaciones técnicas y de seguridad”, y anunció que se analizará lo ocurrido “para reforzar las medidas preventivas”.

El antecedente de 2024: la explosión de un tanque de amoníaco en una fábrica de embutidos

Otros incidentes similares han sido reportados en años pasados. Uno de ellos ocurrió en febrero de 2024, cuando la explosión de un tanque de amoníaco en una fábrica de embutidos de la empresa Ochsi causó la muerte de cuatro trabajadores y dejó a cerca de cuarenta afectados por la inhalación del gas.