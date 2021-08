Guía para volver a aprender a invertir en la Bolsa tras las nuevas regulaciones

Hay una nueva forma de operar en la Bolsa, principalmente cuando es en moneda extranjera.

Dadas las nuevas normas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el mercado cambiario y sin una reglamentación impuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV), los Alycs tuvieron que interpretar a su modo la nueva forma de operar en el mercado local.

Según referentes de sociedades de Bolsa, esta norma está generando un escollo para el desarrollo del mercado de capitales, entorpece la operatoria para dolarizarse, pero también otras.

Hay que aprender de cero como invertir en Bolsa. Ya no se trata solamente de abrir una cuenta comitente, mandar los pesos y comenzar a operar.

A partir de ahora, si la operatoria incluye al mercado cambiario, el proceso cambia completamente , siendo mucho más engorroso, con más pasos y obstáculos, lo cual termina generando un impedimento para el desarrollo del mercado.

Comprar dólares





Aquel que quiera comprar dólares, primero deberá contar con una caja de ahorro en moneda extranjera . Si la tiene, puede seguir operando. Si no cuenta con una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares bancaria en un banco local, deberá primero abrírsela para luego operar.

Si en cambio, quiere hacer contado con liquidación, la sociedad de bolsa le exigirá primero que tenga una cuenta bancaria en moneda extranjera en el exterior a su nombre. Si no la tiene, no podrá operar contado con liquidación.

Una vez que se verifique la existencia de la cuenta en moneda extranjera en el banco local, el inversor debe enviar los pesos a la cuenta comitente, comprar un bono contra pesos, hacer el parking y luego venderlo contra dólares MEP. Mismo proceso se cumple para el contado con liquidación.

Esos billetes podrán quedar depositados en el bróker, haciendo que este funcione como custodia de esos dólares. Esto funciona tanto para dólar MEP como contado con liquidación.

Inicialmente los Alycs habían suspendido la operatoria de dólar MEP pero en las últimas horas esta operatoria fue puesta en funcionamiento nuevamente. No así el dólar contado con liquidación, el cual se encuentra suspendido en muchas de las sociedades de bolsa.

Por ahora luce todo normal, como antes. Sin embargo, el tema central es que, p ara poder comprar algún activo financiero con esos dólares, primero deberán ser enviados al banco. Luego el cliente deberá mandarlos al Alyc, para que finalmente opere y se pueda comprar algún bono en dólares.

Esto genera una dificultad a la hora de incentivar el volumen ya que, si el inversor cree, por ejemplo, que es más conveniente tener un AL41 en dólares, en vez de un AL29 en dólares, tiene que vender el bono AL29 que ya tiene en cartera, hacerse de los dólares, mandarlo al banco, volver a mandarlo a la Alyc para luego poder operar.

El consenso general es que no hay inmediatez a la hora de enviar los dólares al banco una vez comprados. Solo se deberán enviar si se quiere operar esos dólares, debiendo hacer que los billetes vayan y vuelvan al bróker.

Algunas sociedades de bolsa permiten la suscripción de los dólares, comprados previos a la norma, a fondos comunes de inversión en moneda estadounidense, así como también ingresar a licitaciones primarias en dólares y realizar colocaciones en esa misma divisa, es decir, las cauciones.

Los dólares comprados de modo posterior a la norma deberán ser enviados al banco para operar cualquier activo o suscribir cualquier fondo.

Hoy la mayoría de los fondos comunes de inversión que invierten en Latam no están aceptando dólares MEP, aunque puede que algunos lo hagan. Eso dependerá de las condiciones de mercado y el monto a suscribir.

Queda claro que la operatoria en el mercado termina siendo muy engorrosa, sumado a que el banco impone límites a la cantidad de transferencias en dólares, por lo que queda atacado de lleno el negocio bursátil.

Vender dólares





Si el inversor quiere hacerse de pesos, ya teniendo los dólares, debe comprar un bono en moneda dura, y venderlo contra pesos.

Sin embargo, si los dólares provienen del exterior, el inversor deberá comprar un bono especie C (cable). Para ello, primero deberá demostrar la existencia de una cuenta bancaria en el exterior y luego proceder a la compra del bono .

Si tiene dólares en Argentina (argendolares), debe comprar un bono especie D y luego venderlo para hacerse de los pesos. Esos dólares deberán provenir de una cuenta en dólares de un banco local.

Si el inversor, por ejemplo, tenía dólares MEP en la cuenta comitente a la espera de una oportunidad de caída en Cedear (por ejemplo, Alibaba que cayó 50%), y quiere vender parte de ellos para comprar la acción, deberá enviar los que había comprado previamente en la bolsa a su banco, luego reenviarlo a la Alyc, para luego finalmente comprar el bono contra dólares, venderlo y hacerse de los pesos para luego poder comprar el Cedear.

Si necesita hacerse de los pesos porque debe enfrentar algún compromiso u obligación, debe hacer el mismo proceso.

Debe mandar al banco sus dólares depositados en el bróker, enviarlos nuevamente a la sociedad de bolsa, comprar activos contra dólares para luego venderlos y hacerse de los pesos para finalmente poder mandarse los pesos a su cuenta bancaria.

Operar en pesos





La operatoria en pesos no ha sido afectada. Esto significa que el inversor que compra y vende acciones o bonos en la misma moneda no ve afectada su operatoria.

El proceso sigue siendo el mismo en el cual envía los pesos de su cuenta bancaria al bróker y con ese capital disponible se dedica a comprar y vender en la bolsa local .

El inversor que tiene pesos puede comprar y vender acciones, títulos en moneda local como bonos CER, Badlar, tasa fija, cauciones, fondos comunes de inversión, Cedears, etc.

Quejas del sector





La gran mayoría de las compañías dentro del mercado están teniendo una postura de cautela frente a la norma ya que la misma es muy restrictiva, dejando a muchas sociedades de bolsa operando al filo de los limites de la norma.

Por ejemplo, la gran mayoría le está pidiendo a sus clientes que antes de operar los dólares que previamente habían sido comprados y que están depositados en la cuenta corriente del broker, primero la envíen a su cuenta bancaria.

Sin embargo, un abogado de una sociedad de bolsa local explicaba en un zoom que es una medida precautoria.

"Si se mira la norma general, el principio que se aplica en la regulación argentina es que las mismas no pueden ser retroactivas. Es decir, las normas son siempre de acá en adelante. Pero el mercado esta tomando una postura de cautela . Por ejemplo, y a modo precautorio, los brokers están pidiendo la transferencia de los billetes al banco, incluso con los dólares que fueron comprados con anterioridad a la norma", explicaba el abogado.

"En realidad, debería pedirles a los clientes que manden sus dólares que fueron comprados luego de la norma. Sin embargo, se pide que manden los dólares al banco antes de operar más allá del momento en que fue comprado", agregaba.

El especialista además resaltaba que entre sus clientes, hay mucha confusión porque la norma no es clara, sumado a que nadie quiere levantar la cabeza y jugársela.

El director de un bróker local afirmaba que hay mucha bronca en el mercado.

" Están matando al negocio. No puede ser que si quiero pasarme de un bono nacional a uno corporativo en dólares tenga que mandar los dólares al banco. Además, el banco no me va a permitir hacer tantas transferencias. Quisieron atacar un rulo, pero están matando la industria entera", se quejaba el director de un Alyc.

"La CNV no saca un comunicado porque hay un problema interno. Hay lucha de poderes, pero en el medio está la industria entera. Es urgente que cambien la medida y la hagan más laxa de lo que es hoy ", manifestaba.

Finalmente, otro referente del mercado local resaltaba que esta norma mata el trading en el mercado.