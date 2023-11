Genneia emitió una nueva ON Verde: cuánto dinero obtuvo

Genneia, líder en generación de energías renovables, colocó una nueva Obligación Negociable (ON) Verde por u$s 15 millones, tras recibir ofertas por más de u$s 89 millones.

Se trata de la onceava emisión de deuda corporativa verde de la compañía. La nueva ON se integrará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA. Con esta acción, la empresa refuerza su posición de liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS, donde hasta la fecha ha emitido títulos por u$s 700 millones.

La compañía licitó una ON Verde para su cartera de proyectos renovables en construcción, que cumplen con las siguientes características, y cuenta con una calificación AA.ar de Moody's Local:

ON Clase XLII denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por u$s 15 millones, tasa de interés fija al 0%, precio de emisión de 122,31% (rendimiento de -6%) y vencimiento en mayo 2027.

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático.

La empresa presentó resultados sólidos en el tercer trimestre de 2023, con un EBITDA Ajustado de aproximadamente u$s 64 millones, el más alto de los últimos dos años, y un incremento de las ventas del 10% interanual.

La generación de energía experimentó un aumento del 10% interanual, impulsada principalmente por la puesta en marcha de la planta solar Sierras de Ullum a principios de año, así como mayores velocidades de viento en la Patagonia.

Genneia se encuentra progresando en la construcción del proyecto eólico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y del proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60 MW) en la provincia de San Juan.

Además, cuenta con más de 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.