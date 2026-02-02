El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el “Gurú” del dólar blue, trazó un escenario para el primer trimestre del año marcado por la continuidad en la compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

Sobre esto habló esta mañana el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien respaldó la política cambiaria del Gobierno y destacó que BCRA compró casi u$s 1.200 millones en enero “con un dólar encima a la baja”.

“Si no hubiera estado el Banco Central, hoy el dólar probablemente rondaría los $ 1300”, afirmó el ministro, quien señaló que la intervención oficial está conteniendo una mayor apreciación de la moneda local.

Según Di Stefano, el organismo monetario seguirá adquiriendo divisas y emitiendo pesos en los próximos meses , pero el Gobierno coordinará la política económica para evitar que esta dinámica se traduzca en presiones inflacionarias o cambiarias.

El Gurú del Blue anticipó qué pasará con el dólar en los próximos meses: “Va a seguir...”

“ El Banco Central va a comprar dólares y emitir pesos ”, afirmó Di Stefano, quien anticipó que el Gobierno mantendrá esta pauta durante los primeros tres meses de 2026.

“El Gobierno está coordinando la política monetaria para que esa mayor cantidad de pesos no se transforme en más inflación y para que esa compra de dólares no se convierta en una devaluación”, explicó en el último video publicado en sus redes sociales.

Así, el especialista describió el ordenamiento de variables que el Gobierno buscaría mantener durante el primer trimestre: “La tasa de interés va a ser más alta que la tasa de inflación. Y la tasa de inflación va a ser más alta que la tasa de devaluación. Es una escalerita. Ese ranking va a seguir funcionando”.

Este esquema apunta a sostener el atractivo de los instrumentos en pesos mediante tasas reales positivas, contener las expectativas inflacionarias y evitar presiones sobre el tipo de cambio.

Por otro lado, Di Stefano se mostró optimista respecto al desempeño de los activos financieros.

“En lo que respecta a acciones y bonos, en la medida que el Banco Central gane reservas, van a aumentar”, proyectó el analista, vinculando directamente la evolución de estos instrumentos a la capacidad del BCRA de seguir acumulando dólares.