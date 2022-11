Rodrigo Medrano, managing Partner de Toledano Capital Partners: "En Estados Unidos se viene una recesión no menor"

Rodrigo Medrano es Managing Partner de Toledano Capital Partners, una firma que invierte en toda la estructura de capital en compañías privadas estadounidenses. En diálogo con El Cronista, el analista e inversor brinda un panorama del mundo financiero.



- ¿En qué estado se encuentran los mercados privados en el contexto actual?

-Los mercados privados tienen los mismos drivers macro que los mercados públicos. Sin embargo, los mercados públicos se anticipan a los mercados privados. Por eso se ve primero la corrección en las bolsas del mundo y luego se filtra a la economía real y al mercado privado. En ese sentido la preocupación central en los mercados desarrollados es la inflación y qué grado de recesión se avecina.

-¿Parece dar por sentado que se viene una recesión?

-A mi me parece que en Estados Unidos se viene una recesión y no menor. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, vaticinó que EE.UU. entraría en recesión en 2023. Europa ya dio señales de estar en recesión. En Latinoamérica sabemos lo difícil que es salir de un proceso inflacionario. Algunos creen que Estados Unidos logrará un aterrizaje suave (soft landing), pero yo creo que la inflación tiene elementos estructurales que serán muy difícil de reducir. Por ejemplo, el alza en los salarios, en particular en los salarios por hora en EE.UU., que en algunas zonas metropolitanas llega a los u$s 20 la hora. Va a ser muy difícil bajar esto. Además, el precio de los hidrocarburos, si bien ha bajado un poco, sigue alto. Esto alimenta la inflación y para que la Reserva Federal logre controlar la inflación va a tener que subir las tasas aún más. Esto, creo yo, traerá una contracción en el consumo, sobre todo en EE.UU. donde el consumidor utiliza mucho el crédito.

- ¿Esto también pasará en Europa?

En Europa hay problemas estructurales algo más complejos y me parece que ya entró en recesión. Por ejemplo, con la guerra en Ucrania se ha desabastecido el continente de gas. La matriz energética europea es en buena parte dependiente de gas. Con la guerra no solo se ha encarecido el gas, sino que hay escasez. Viene el invierno europeo y el incremento en el consumo doméstico va a crear tensión con el consumo industrial. La baja en la oferta de gas va a resultar en un incremento de precio y esto agita la inflación. Veo que Europa tiene problemas muy serios y se ve en la devaluación del euro y la libra.

-¿Y cómo está Latinoamérica en este contexto?

-En la región pasan cosas muy preocupantes. Desde lo político hay mucha volatilidad en toda la región y un creciente sentimiento anti-inversión. A pesar del alza en algunas commodities los problemas que tiene la región son la inhabilidad de estos países de atraer inversión. Cuando falta la inversión extranjera directa, aunado a la suba de tasas en EE.UU., resulta en la depreciación de las monedas locales y generalmente en inflación. Además, hubo mucha expansión monetaria durante la pandemia y recién estamos viendo los efectos ahora. Creo que América latina tiene que tener políticas fiscales responsables y prepararse para una crisis aguda y larga. Sin esto la inversión extranjera va a ser raquítica y esto impactará en el valor de las empresas listadas en bolsa y privadas.

-¿Es un buen momento entonces para invertir en Latinoamérica?

-Creo eso depende del nivel de riesgo. Invertir hoy en día en la región tiene considerables riesgos macro. Sin embargo, hay oportunidades de inversión en la región que creo ameritan tomar esos riesgos. Hay una población joven que consume, sobre todo productos digitales. Además, hay industrias que están muy consolidadas y no han tenido innovación, por ejemplo, la banca comercial. En la mayoría de nuestros países la banca comercial está en manos de cuatro o cinco bancos y esto ha generado espacio para Fintech. Creo la región es tierra fértil para la innovación y para disrupción en industrias consolidadas. Esto va a requerir de inversión privada, sin inversión privada no se podrán desarrollar estas compañías. Yo veo que en rubros como estos donde hay mucho crecimiento potencial hay oportunidades para generar retornos.

-¿Además de fintech donde más se debería invertir en vísperas de una recesión?

-A mí me parece que depende de la geografía. Nosotros en el fondo hemos invertido en una compañía de tecnología de la educación que tiene como clientes a casi 3000 colegios en todos los EE.UU. Esta inversión no está expuesta al consumo discrecional, pues los clientes son colegios públicos y estos tienen presupuestos inclusive en momentos de recesión. En salud, que es un gasto no discrecional, también hay sectores más defensivos frente a una contracción económica.

- ¿En caso de que se cumpla su pronóstico y entremos en una recesión, cuánto tiempo nos tomará salir?

Creo que la recesión que se viene será profunda. La última recesión (en el 2008) tomo varios años para volver a crecer. A mí me parece que el mundo hace mucho no ve estos niveles de inflación (la más alta en 40 años en EE.UU. por ejemplo), y que el mercado aún no ha digerido bien esto. Yo pensaría que el mercado aún no ha tocado fondo, la inflación no se ha estabilizado y habrá más volatilidad macro. Una vez que toquemos fondo recién allí se podrá empezar a ver la luz al final del túnel. Me temo que estamos lejos de esto todavía.