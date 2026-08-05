4 de cada 10 personas de entre 18 y 24 años en México presentan síntomas graves o muy graves de depresión, ansiedad o estrés , mientras que más de un tercio de los jóvenes trabajadores ha solicitado una licencia médica por motivos relacionados con su salud mental, de acuerdo con el AXA Mind Health Report.

El estudio, elaborado con la participación de más de 19,000 personas de entre 18 y 75 años en 18 países, incluido México, mostró que las generaciones más jóvenes concentran los mayores niveles de afectaciones emocionales.

Entre las personas de 18 a 24 años, 40% registra síntomas graves o muy graves de depresión, ansiedad o estrés. La proporción baja ligeramente entre quienes tienen entre 25 y 34 años, aunque todavía alcanza 36%, mientras que entre los mayores de 55 años se ubica en 10%.

La presión también se refleja en el mercado laboral. Más de un tercio de las personas jóvenes trabajadoras ha solicitado durante el último año una licencia médica relacionada con su salud mental. En el grupo de 25 a 34 años, el ausentismo por estos padecimientos alcanza 37%, frente a 10% entre las personas mayores de 55 años.

IA como apoyo

Ante este escenario, las nuevas generaciones recurren cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para buscar información, orientación o acompañamiento relacionado con su bienestar emocional.

Casi la mitad de las personas jóvenes utiliza regularmente estas plataformas con ese propósito. Sin embargo, el reporte advierte que su uso también implica riesgos, ya que una proporción relevante de usuarios reconoció haber seguido recomendaciones generadas por estas herramientas que les provocaron incomodidad o incluso derivaron en conductas perjudiciales.

“La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para brindar información y orientación inicial sobre salud mental ; sin embargo, su uso debe estar acompañado de criterio, fuentes confiables y apoyo profesional”, señaló la Dra. Avril Rey, subdirectora del Sistema Integral de Salud de AXA México.

La especialista destacó que estas tecnologías pueden complementar la búsqueda de información, pero no sustituyen la evaluación ni el acompañamiento de un profesional.

Pantallas y salud mental

El uso intensivo de dispositivos electrónicos representa otro factor de presión para las generaciones jóvenes. Las personas de entre 18 y 24 años pasan más de seis horas al día frente a pantallas para actividades personales y 9 de cada 10 reconoce que este hábito afecta aspectos como el sueño, el estado de ánimo o la concentración.

Los resultados también evidencian una brecha entre la percepción que tiene la población sobre su bienestar y los síntomas que experimenta. Aunque 78% de las personas en México considera que goza de una buena salud mental, dos de cada tres podrían presentar síntomas de ansiedad, estrés o depresión al menos en un nivel moderado.

Además, más de una cuarta parte de la población registra afectaciones graves o muy graves.