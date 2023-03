El rojo del BCRA superó los u$s 200 millones en el mes tras otra venta de dólares

El Banco Central sigue con su racha vendedora de dólares de sus reservas en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. La fuerte caída en las liquidaciones del sector agroexportador generaron este jueves nuevas ventas de divisas para abastecer a la demanda autorizada.

La autoridad monetaria obtuvo un saldo negativo de unos u$s 47 millones tras su intervención cambiaria. Así, las ventas netas acumuladas en lo que va del mes se ubican en casi u$s 243 millones y, contando desde el inicio del año, el rojo asciende a u$s 1325 millones, aproximadamente.

Saltó el dólar, ¿se viene una nueva carrera alcista?



"Un escenario complejo, caracterizado por la escasez de ingresos genuinos y por la necesidad de atender pagos de importaciones y de obligaciones con el exterior, mantiene una relativa presión sobre el mercado, atenuada por las intervenciones oficiales", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

No obstante, el operador destacó que dicha intervención representa un "costo importante" en materia de pérdida de reservas para el Banco Central, algo que "parece que se mantendrá hasta bien entrado el segundo trimestre del año", en referencia al inicio de la comercialización de la cosecha gruesa.

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso este jueves un incremento de 41 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en $ 200,36, con lo cual recuperó el ritmo de devaluación diaria. El minorista, en tanto, avanzó a $ 207,49 en el promedio de las entidades financieras.