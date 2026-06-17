La NASA acaba de lanzar una plataforma ideal para todos los fanáticos de la astronomía. Este innovador módulo de entretenimiento es ideal para conectar con el cosmos, ya que se podra experimentar un viaje hacia el espacio directamente desde el sillón de tu casa.

Con sus distintas experiencias, este nuevo servicio te permite vivir las misiones espaciales como si fueras un astronauta real. Así, se podrá sentir la adrenalina de los viajes hacia planetas lejanos de forma muy directa en una nueva herramienta que permite tener “el espacio exterior tan cerca como en la palma de tu mano”.

¿Cómo es la nueva plataforma de streaming de la NASA?

El catálogo de este nuevo sitio de streaming ofrece una gran variedad de opciones que incluye series originales y documentales atrapantes sobre los misterios de los planetas. Además, la calidad de las imágenes permite vivir la experiencia como si estuvieras en una nave espacial.

La plataforma incluye contenido educativo ideal para los chicos y videos de investigaciones científicas avanzadas que incluye producciones educativas para para todas las edades y gustos de cada hogar. Como diferencial único, se podrá seguir las transmisiones en vivo de los próximos lanzamientos de cohetes .

La nueva plataforma de streaming de la NASA.

Una plataforma gratuita y apta para todos los dispositivos

La mejor noticia de este lanzamiento es que el servicio es totalmente libre y gratuito. Los usuarios no van a ver anuncios publicitarios molestos que interrumpan los contenidos a mitad de la reproducción. Tampoco se pedirán datos de tarjetas de crédito para registrarse.

El sistema funciona de forma online a través de la página web en cualquier computadora. Además, se puede instalar la aplicación oficial de manera sencilla en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Esta plataforma compatible con los sistemas operativos más usados como Android, Windows e iOS.

¿Cómo descargar la nueva plataforma de streaming de la NASA?

Para disfrutar de esta experiencia espacial solo es necesario buscar la aplicación en la tienda digital correspondiente de cada dispositivo. La descarga es rápida y no tiene costos de ningún tipo para los usuarios del sistema.

Una vez instalada la plataforma en el teléfono, computadora o televisor , se deben seguir los siguientes pasos para guardar el material de forma correcta: