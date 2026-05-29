La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 29 de mayo de 2026 es de 2,91 euros y fijan un total de 1.604.471 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,18%.

Tras un inicio con caída, Banco de Sabadell S.A encadenó cinco avances, luego tres retrocesos y un cierre al alza, dejando un balance de corto plazo ligeramente alcista pese a la volatilidad intermedia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido de 34.95%, en comparación con una volatilidad anual del 28.15%. Dado que la volatilidad semanal (34.95%) es mayor que la anual (28.15%), esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,08 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.