Este viernes, 29 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,97 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 183.191. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día previo.

La cotización de Telefónica alternó subidas y caídas en los últimos 10 días, de forma equilibrada y volátil, sin tendencia definida y con un nivel final cercano al inicial.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 12.53%, mientras que su volatilidad anual es del 24.60%. Dado que el 12.53% es menor que el 24.60%, se puede afirmar que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas.

Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.